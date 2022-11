La Diputació de Barcelona iniciarà les obres de la primera fase del projecte de la Via Blava Anoia el febrer de 2023. Així ho han anunciat els diputats de Turisme, Abigail Garrido, i el d'Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, en una reunió amb els alcaldes implicats -Jorba, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt-. El mes de desembre el projecte va rebre una subvenció de 4,5 MEUR. Aquesta primera fase del projecte consisteix en un tram de 19 quilòmetres que transcorre per cinc municipis de la comarca de l'Anoia. El projecte Vies Blaves Barcelona consisteix en rehabilitar les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener per fer-les transitables per la pràctica del senderisme i el cicloturisme.

Vies Blaves Barcelona és un dels 21 Projectes Transformadors que la Diputació de Barcelona impulsa amb l'objectiu de contribuir a la represa i dinamització econòmica, social i cultural a tot el territori de la província. Les Vies Blaves Barcelona recorreran 250 quilòmetres, passaran per 49 municipis de 7 comarques (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Solsonès i Vallès Occidental) i connectaran prop de 5 milions de persones. El traçat circula prop de 3 parcs naturals, 12 espais naturals protegits i 8 espais turístics. La trobada d'aquest dimarts a la Pobla de Claramunt entre els alcaldes dels cinc municipis implicats en el projecte també ha servit per constituir la Taula de Coordinació entre la Diputació i els ajuntaments.