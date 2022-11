L'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs d'apel·lació del que va ser alcalde de Cabrera d'Anoia, Jaume Gorrea (ERC), condemnat a 4 anys d'inhabilitació especial per ocupar un càrrec públic per un delicte de prevaricació. La sentència, que ara ja passa a ser ferma, va ser dictada pel Jutjat Penal número 16 de Barcelona el 20 d'abril d'enguany. El juny, el PSC-Candidatura de Progrés, el partit a l'oposició del municipi, va acudir a la JEC demanant la retirada de la seva acta de regidor en aplicació de la Llei Orgànica del Règim Electoral (LOREG), entenent que hi havia una situació d'"incompatibilitat sobrevinguda". La JEC els va donar la raó i Gorrea no va tenir més remei que deixar el càrrec.

El setembre Gorrea va perdre la credencial de regidor i el 19 d'aquell mateix mes es va nomenar nova alcaldessa a Elisabet Hidaldo en un ple extraordinari on el grup de Junts va fer valdre la seva majoria. Salustiano Monteagudo, cap del PSC, també es a presentar en la sessió per triar nou alcalde però no va tenir la majoria necessària.

El motiu de la condemna de prevaricació de Jaume Gorrea va ser la prevaricació que va exercir en el projecte de sanejament del camí de Canaletes a Sant Jaume Sesoliveres, una obra que tenia un cost de 210.000 euros. Per aquest import, calia que l'obra s'aprovés en un ple municipal però no va ser així i l'alcalde va fer diferents passos per intentar saltar-se aquesta obligació. Per tot plegat, el jutge el va condemnar per un delicte de prevaricació a 5 anys d'inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic i per a l'exercici del dret de sufragi passiu . Després de demanar una revisió, el mateix jutjat va decidir rebaixar la pena a 4 anys.

En aquesta última resolució, el jutge considera que les proves de la defensa de Gorrea no són concloents per canviar el sentit del que recull la primera sentència i, a més a més, la fiscalia també va demanar que no es tingués en compte el recurs presentat. L'acusació que exercia el PSC es va posicionar com la fiscalia.