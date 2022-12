Més d’una desena d’entitats ambientals de la Conca d’Òdena han presentat la campanya ‘Impuls Sostenible’. L’acte ha tingut lloc aquest divendres a la tarda a la nova sala polivalent del Centre Cívic Nord d’Igualada i ha comptat amb diferents representants de les entitats que promouen la campanya i ha anat dirigit a la ciutadania i, en especial, als partits polítics, a qui se’ls ha presentat l’estructura i organització de la iniciativa.

La presentació s’ha iniciat amb l’exposició dels motius que han impulsat la campanya. Una campanya que va engegar a principis de mes i té com a lema “activem una política ecològica integral”. L’ambientalista i membre de l’associació Per la Conca, Jofre Rodrigo, ha incidit en què “és urgent actuar perquè portem molts anys sobrepassant la capacitat del planeta de regenerar els seus recursos, uns recursos que són limitats”. Rodrigo ha afegit contundentment que fa temps que “hem trencat l’equilibri” i ha fet referència als partits polític que “fan moltes reunions, hi ha molt bones paraules, però estem amb un escenari de cada cop més urgència i amb conseqüències cada cop mes greus”, ha dit.

La campanya, que va dirigida a la ciutadania i, en especial, als partits polítics, té com a objectiu posar sobre la taula diferents propostes que interpel·lin els programes polítics, de cara les properes eleccions municipals del maig de 2023. És per això, que el impulsors de la iniciativa entregaran als partits polítics el material elaborat, que consta d’una diagnosi, objectius i propostes en àmbits com: gestió de l’aigua, mobilitat, urbanisme, territori, energia, natura, alimentació, residus, participació ciutadana, boscos, governança, teixit associatiu i model econòmic.

Durant l’acte, representants de les diferents entitats que participen d’‘Impuls Sostenible’: Per la Conca, Som Energia, Salvem Can Titó, Ciclistes Urbans, entre altres, han fet una breu anàlisi de cadascun dels àmbits sobre els quals s’ha treballat, remarcant les propostes plantejades. Entre d’altres àmbits, la biòloga i membre de l’entitat Ciclistes Urbans, Meritxell Tudela, ha parlat sobre mobilitat i ha destacat com a proposta “reformular les línies de transport públic urbanes i a escala de la Conca d’Òdena o el desplegament del bicibús a tots els municipis”. En aquest sentit, Tudela ha fet la comparació de la capital anoienca amb altres ciutats “a Vic, per exemple, tenen més de 40 km de carril bici, mentre que a Igualada només tenim 1,5 km al Passeig Verdaguer i trossets per la ciutat”.

Al final de l’acte, s’han presentat un conjunt de propostes mínimes amb la voluntat d’interpel·lar els diferents grups polítics dels municipis de la Conca d’Òdena, i així encetar “un debat urgent i de gran importància”. Per últim, s’ha fet públic un manifest per tal que veïns i entitats de la Conca d’Òdena puguin adherir-s’hi telemàticament, i donar suport a la campanya. Davant la proximitat de les eleccions municipals, els promotors d’Impuls Sostenible exigeixen als representats polítics que treballin per a un canvi profund en totes les polítiques locals perquè estem “farts d'una retòrica buida que no afronta els urgents problemes ambientals”.

La Campanya ‘Impuls Sostenible’ seguirà després de les festes de Nadal amb activitats i contingut divulgatiu. Els impulsors han fet una crida a tothom qui estigui preocupat pel futur del territori, de de qualsevol vessant (ambiental, econòmica, paisatgística, cultural...) a seguir les deferents accions que portaran a terme i que s’aniran desvetllant els pròxims mesos per les seves xarxes socials Twitter (@ImpulSostenible), Instagram (@impuls_sostenible) o a la web de l’entitat Per la conca (https://perlaconca.org/impuls-sostenible).