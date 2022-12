Hostalets de Pierola celebra aquest cap de setmana els 20 anys del descobriment del «Pau», un fòssil que va ser clau per explicar part de l'evolució humana i una de les troballes més importants del país en aquest sentit. Per commemorar-ho, al voltant de l'efemèride (es va trobar el 4 de desembre del 2002) s'ha organitzat una festa lúdica i cultural, la Pauíssima.

Fa 20 anys, com diuen en la convocatòria dels actes de commemoració els hostalencs, "van aparèixer les restes del nostre fòssil més il·lustre, el Pierolapithecus catalaunicus, conegut com a Pau". El desembre de 2002, en el transcurs de les obres de reparació d’un camí a prop del barranc de Can Vila, es van localitzar una vèrtebra i una costella entre el sediment remogut per les màquines. L’endemà va aparèixer una falange i, finalment, es va trobar un crani amb aspecte de primat. Durant les campanyes del 2003 i 2004 es van aconseguir recuperar més de vuitanta restes de l’esquelet d’aquest individu i, a partir d’elles, es va descriure un nou gènere i espècie de primat. Aquest era el Pierolapithecus catalaunicus, també conegut com a «Pau».

La troballa del «Pau» va tenir repercussió mundial: l’estudi realitzat per investigadors de l’Institut Català de Paleontologia (ICP) va sortir publicat a la prestigiosa revista científica Science (19 de novembre de 2004) convertint-se, l’endemà, en portada de la premsa tant nacional com d’arreu del món i situant el nom dels Hostalets de Pierola a tots els mitjans de comunicació, com recorden ara des de l'Ajuntament.

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, el Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP), juntament amb les entitats, associacions i col·laboradors han preparat un seguit d’actes i accions per celebrar l’efemèride durant aquest cap de setmana del 3 i 4 de desembre, que es poden consultar a hostalets.cat/pauissima. Entre d'altres, dissabte i diumenge hi haurà una fira d'artesania a la plaça Conde, dissabte al matí s'inaugura l'exposició Univers Pau (a la torre del Senyor Enric) i a la tarda hi haurà correfoc. Diumenge, a part de la fira, hi ha previst, entre d'altres actes paleorutes i una conferència a les 6 de la tarda a càrrec del director de l'Institut Català de Paleontologia, David Maria Alba.