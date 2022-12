L'observatori de Pujalt inaugura aquest divendres al migdia el que a partir d'ara es coneixerà com a Parc Astronòmic de Pujalt. I una part molt significativa del projecte és poder comptar amb un nou telescopi, anomenat Guillé i de Solà, un dels més grans de Catalunya públics i que es fa servir també per a investigació. L'aparell rep el nom de dues persones que van ser claus per a mantenir l'observatori, Ernest Guillé, que se'n va fer càrrec durant anys, i qui va ser alcalde del municipi, Antoni de Solà. La inauguració d'aquest divendres comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès. La reserva de places per a la inauguració ha estat elevada i a hores d'ara, els responsables del centre, indiquen que ja no en poden assumir més perquè està ple.

El telescopi Guillé i de Solà és un dels més grans de Catalunya. La previsió és que pugui tenir finalitats científiques, a part d'un ús més lúdic. L'acte es portarà a terme a l'edifici de l'Observatori astronòmic on parlarà primer l'alcalde de Pujalt, Pere Masana, després el director de l'Observatori de Pujalt, Albert Borràs i González, i finalment el President de la Generalitat de Catalunya en Pere Aragonès. Després dels parlaments es farà una visita a la cúpula, on hi ha el telescopi. L’Observatori de Pujalt és més que un observatori meteorològic, és també un observatori astronòmic. De dia mirem l’atmosfera, mesurem les seves variables i observem els seus canvis. De nit mirem més enllà del nostre planeta per contemplar el firmament, els planetes, les estrelles, les constel•lacions, les galàxies, etc. L’Observatori està a 750m sobre el nivell del mar que fa que hi hagi poca contaminació atmosfèrica i lumínica donant unes bones condicions per a la pràctica de l’observació astronòmica. L’any 2020 s’inaugura el nou parc astronòmic, una ampliació a l’actual observatori meteorològic que ens aportarà una gran finestra a l’univers tant per la recerca com per al públic en general. El nou parc astronòmic consisteix en dos edificis. El primer disposa d’una cúpula de 5 metres de diàmetre on a l’interior es troben tres telescopis professionals… El telescopi actual és de 51 cm de diàmetre. Es tracta d’un telescopi CDK de 20 polsades de diàmetre que permet observar l’univers d’una forma espectacular. La funció principal d’aquest telescopi és la divulgació i la investigació científica.