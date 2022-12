La Conca d’Òdena té per primera vegada una agenda comuna amb 135 actes nadalencs, una proposta conjunta que van presentar els set alcaldes dels set municipis que la integren en una iniciativa fins ara inèdita. Es presenta de manera conjunta l’oferta d’actes per a totes les edats organitzats pels ajuntaments, entitats i organitzacions d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí, per tal que la ciutadania s’animi a participar en activitats dels municipis veïns i que hi hagi més activitat que mai en places i carrers durant les festes de Nadal perquè se’n beneficiïn els comerços de proximitat. Precisament, aquest és un altre dels objectius principals d’aquesta agenda: convidar als veïns i veïnes «a fer una aposta conscient i decidida per comprar als comerços locals durant les festes ja que són els qui mantenen vius els carrers i places durant tot l’any».

L’agenda recull per exemple els horaris de totes les cavalcades de Reis, campanyes solidàries, fires i mercats de Nadal, misses del gall, concerts, activitats infantils com el Trobations de Vilanova del Camí o l’Anem a buscar el tió d’Òdena, el Calendari d’Advent al Niu Màgic d’Igualada, el musical Frozen de Montbui, la Copa de Nadal de Natació de La Pobla de Claramunt, la recepció nadalenca de Castellolí, o la cantada de nadales de Jorba, entre moltes altres activitats. L’agenda completa del Nadal a la Conca d’Òdena es repartirà aquests propers dies per les llars dels set municipis i en equipaments públics, i també es pot descarregar gratuïtament des la pàgina web www.micod.cat. La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) és una associació formada per 7 municipis de la comarca de l'Anoia, tots ells situats a la Conca d'Òdena. L’entitat va néixer al 2001 per donar serveis de manera mancomunada als diferents municipis que la integren, i té com a objectiu unir esforços i recursos per gestionar serveis d'interès comú en diferents àrees com la promoció econòmica, la igualtat de gènere, serveis d'ocupació, formació i inserció i serveis relacionats amb el medi ambient i la mobilitat, entre d’altres.