Igualada potencia l'activitat comercial de Nadal mirant de captar clients en ciutats veïnes

L’Ajuntament d’Igualada, que aposta per un Nadal diferent amb art de natura i més vida que mai als carrers, ha posat en marxa una campanya per atraure visitants i generar activitat a la ciutat durant aquestes festes. Les ciutats de l'entorn, com Manresa, Vilafranca, Tàrrega i Cervera, són el seu mercat potencial prioritari. Es tracta d’una gran campanya de promoció de la ciutat, que compta amb la publicació d’espots i altres continguts audiovisuals patrocinats mitjançant publicitat geolocalitzada a les xarxes socials. La campanya - que es veurà fora d’Igualada a le ciutats abans esmentades i fins i tot, a poblacions del Baix Llobregat- arribarà a generar impacte a més de 300.000 usuaris, a més dels 130.000 usuaris de la comarca de l’Anoia que també la visualitzaran. Així doncs, estem parlant d’un impacte de més de 430.000 usuaris en total.

Els espots, que compten amb la melodia composta expressament per a l’ocasió pel músic anoienc Àlex Almirall López, mostren els carrers i les places d’Igualada convertides en un Bosc Màgic i es convida als visitants a gaudir d’un Nadal especial a la ciutat, a passejar pels carrers il·luminats, tastar la gran oferta gastronòmica i conèixer els establiments del comerç local. Aquest bosc màgic creat amb materials naturals és el gran atractiu de la campanya d'aquest Nadal a Igualada- A més, l’Ajuntament posa a disposició dels visitants gairebé 2.000 places d’aparcament gratuïtes que es poden consultar al web https://www.xn--comerigualada-mgb.cat/mapa-aparcaments-digualada/ i l’App Agenda Igualada, per tal que es puguin consultar totes les activitats que es realitzen a Igualada aquestes festes. La ciutat ha recuperat el nivell d'actes dels anys anteriors a l'esclat de la pandèmia. Amb aquesta aposta, es vol que Igualada esdevingui una capital comercial de la Catalunya interior i atraure visitants de les comarques veïnes que vulguin descobrir aquesta original proposta nadalenca.