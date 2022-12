El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha inaugurat aquest divendres el nou telescopi del Parc Astronòmic de Pujalt, un dels més grans del país. El cap de l'executiu ha destacat que Pujalt s'ha convertit "en una de les finestres de Catalunya cap a l'univers" i ha posat en valor la feina d'investigació però també de divulgació que es fa des de l'Observatori.

"Aquest parc segur que servirà per despertar moltes vocacions en l'àmbit de la recerca i l'astronomia", ha destacat. L'aparell rep el nom de dues persones que van ser claus per mantenir l'observatori: Ernest Guillé, que se'n va fer càrrec durant anys, i Antoni de Solà, qui va ser alcalde de Pujalt durant 36 anys. El nou telescopi té un diàmetre de 51 centímetres.

Aragonès ha posat en valor la importància de l'activitat astronòmica per la recerca científica. "Avui que tenim tants reptes al davant, la ciència ens pot ajudar a trobar respostes", ha apuntat el president. De fet, considera que la recerca i la ciència tenen un paper fonamental en els "canvis a nivell ambiental i de l'entorn". En aquest sentit, Aragonès ha explicat que el fet que Pujalt tingui un dels telescopis més grans de Catalunya ajudarà a "fer avançar la ciència".

D'altra banda, el cap de l'executiu català ha valorat la tasca educativa i de divulgació que es duu a terme des de Pujalt. "És molt important fer despertar les vocacions científiques i astronòmiques entre els més petits", ha destaca Aragonès, que s'ha preguntat: "Quantes vocacions potser no s'han despertat perquè no hi ha hagut aquella guspira o moment clau?". Per això, té clar que el nou Parc Astronòmic "servirà per despertar moltes vocacions". "Contribuireu a que molts nens i nenes facin aquest clic i se'ls desperti la vocació", ha celebrat Aragonès.

Investigació i divulgació

L'Observatori de Pujalt està a 750 metres sobre el nivell del mar. Això fa que hi hagi poca contaminació atmosfèrica i lumínica i aporta unes bones condicions per a la pràctica de l'observació astronòmica. L'Observatori es va inaugurar l'any 2004 i el 2010 ja es va redactar el projecte de Parc Astronòmic. Per manca de finançament, però, no es va convertir una realitat fins a l'any 2020. El Parc consta de dos edificis: el primer on hi ha una cúpula de cinc metres de diàmetre on s'hi troben els telescopis, i el segon on es fan les feines d'investigació i divulgació.

El responsable del Parc Astronòmic, Josep Maria Llenas, ha explicat que han començat a especialitzar-se en el camp de la defensa planetària, és a dir, "a observar asteroides que podrien ser perillosos per la terra en un futur". A més, també investiguen els exoplanetes -aquells que estan fora del sistema solar- i fotografien l'univers.

Una part important de la feina que fan a l'Observatori de Pujalt és la de divulgació. El director del centre, Albert Borràs, ha explicat que són considerats un Entorn d'Aprenentatge del Departament d'Educació i això fa que ofereixin activitats didàctiques per escoles d'arreu de Catalunya. En el darrer curs han passat per l'Observatori més de 6.000 alumnes d'un centenar d'escoles. "Intentem que no es perdi la curiositat entre els més joves i que es despertin futures vocacions científiques", ha exposat Borràs, que ha afegit: "És important que els joves puguin fer ciència a Catalunya i no hagin de marxar a l'estranger".