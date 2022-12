La manca de personal sanitari, de metges i, sobretot, d'infermeria és un problema conegut dels hospitals, però la coincidència d'haver passat dos anys amb molta càrrega de treball, que s'hagi avançat gairebé un mes l'arribada del virus del grip, un increment també de la incidència de covid i la bronquiolitis en infants han portat a l'Hospital Universitari d'Igualada a una situació de tensió. Denuncien la situació sindicats professionals i ha recollit la queixa el grup Poble Actiiu, d'Igualada. Jordi Monedero, Director assistencial, indica que els llits que poden estar oberts a les plantes d'ingrés estan al 100% i no es dona l'abast a alliberar-ne per poder fer nous ingressos procedents de les urgències. Aquesta situació acaba repercutint directament sobre aquest servei d'urgències, perquè veuen com se'ls hi omplen els llits sense poder traslladar a planta s'hi produeixen esperes més llargues del que és habitual.

A Manresa, la setmana passada s'anunciava que hi havia agut cancel·lacions d'intervencions quirúrgiques, a Igualada, demoment, s'han revisat les prioritats per poder tenir més llits alliberats, a disposició per atendre l'increment d'afectacions víriques (grip A, covid i bronquiolitis) i bacterianes (pneumonies, fonamentalment). L'Hospital d'Igualada ha tingut un 21% més d'atenció a urgències que fa 1 any. Aquest diumenge hi va haver 52 ingressos de medicina interna, que inclou tots aquests processos vírics. I amb aquest nivell d'ingressos, s'omplen les urgències i no es dóna l'abast a traslladar.

En la darrera setmana han passat per les urgències de l'hospital igualadí 1.328 (un 21% més que el més període de l’any passat). D’aquestes urgències, un 13% han requerit ingrés (respecte 12% any passat). El percentatge d'un any a l'altra és similar, però aquest any hi ha molts més casos.

Les dades dels temps d’espera a Urgències ha estat de 61 minuts de mitjana global. Les urgències no greus, tenen una espera de 57 min. de mitjana. Però aquí cal tenir en compte que quan es parla de mitjanes no és el mateix acudir a les 7 o les 8 de la tarda, quan hi ha una alta demanda que a les 3 o les 4 de la matinada, quan hi ha una baixa arribada de casos. En algunes atencions, hi pot arribar haver, en el moment de màxima atenció, un parell d'hores d'espera.

En aquest període s’han ates 618 urgències greus (135 més que l’any passat), amb un 26% d’ingressos. El temps d’espera ha estat de 66 min de mitjana, una mica per sobre de la mitjana global tenint en compte que es tracta de pacients més greus que requereixen una atenció més llarga. Monedero explica que la majoria de les persones que requereixen ingrés són persones grans, perquè la resta de població un grip se'l passa a casa. I molta de l'afectació és un problema de descompensació de pacients, molts amb malalties pulmonars de base. En persones joves, la recuperació és més ràpida que en persones grans.

El grup municipal Poble Actiu ha denunciat "les condicions que estan patint les persones ateses a les Urgències de l'Hospital d'Igualada, especialment aquestes darreres setmanes, atesa la coincidència de diferents virus i dies festius", segons expliquen. En un comuncat, afegeixen que "han estat molts els usuaris que s’han queixat de la manca de professionals sanitaris" i asseguren que "la situació de les Urgències ha arribat a una situació tan extrema que han estat els mateixos professionals sanitaris els que han exposat els problemes". Durant els darrers dies, treballadores de l'Hospital d'Igualada han penjat cartells amb missatges com “ens falta personal”, “urgències sota mínims”, “infermeria en lluita per unes condicions dignes” i “ajuda’ns a solucionar-ho, deixa la teva reclamació”.

Poble Actiu acusa el centre sanitari de no contractar prou personal. Jordi Monedero assegura que no hi ha personal disponible d'infermeria. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha denunciat que els problemes de l’Hospital d’Igualada "venen de lluny" i que "les entitats que participen en la gestió del Consorci Sanitari de l’Anoia, que són l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal i el Servei Català de Salut, no fan res per solucionar-los".

Per reduir la pressió assistencial a l'hospital, el departament de Salut recorda que bona part de l'atenció per problemes vírics es pot fer a nivell ambulatori, a través del CAP urbà d'Igualada. La situació d'Igualada és dona a diferents llocs del país. El departament de Salut ha fet recomanacions per poder treure pressió.

El departament demana als usuaris de les urgències que en facin "un ús responsable" i recorden que "els professionals dels centres d'atenció primària (CAP) i dels consultoris locals, ajuden a resoldre la majoria de problemes de salut en el seu horari habitual". A Igualada, el punt d'atenció continuada és l'Igualada Urbà (al costat de l’estació). A Piera, a Calaf i a Santa Coloma de Queralt també hi ha aquests PAC (punt d’atenció continuada).

Recorden també el telèfon 061 Salut Respon per orientar l'atenció. És un telèfon gestionat per professionals sanitaris del sistema de salut de Catalunya que poden assessorar i proposar una resposta adequada al problema de salut plantejat o adreçar-lo al centre més adequat segons la gravetat del seu problema.

Jordi Monedero assegura que s'està fent tot el que es pot a nivell de contractació de personal d'infermeria, però no n'hi ha de disponibles. Aquest dilluns s'han posat en marxa un altre grup d'infermeres per atendre malalts, però "a hores d'ara no tenim tots els torns coberts de la setmana". El Director Assistencial ha agraït "les moltes hores extres" que encara fan els seus professionals per intentar donar una millor atenció als pacients ingressats.