L’Ajuntament d’Òdena tindrà un pressupost de 5.325.505,96 euros per al 2023, 775.902,31 dels quals es destinaran a inversions i, d’aquests, l’Ajuntament farà front a 468.390,65, mentre que la resta es cobriran amb diferents subvencions. Els comptes d’aquest any inclouen un increment puntual dels ingressos, d’uns 370.000 euros, arran de la taxa de llicència urbanística i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres meritades per una nova activitat que s’instal·larà al municipi. Aquests ingressos extraordinaris s’han destinat al nou contracte de recollida de residus, que s’ha incrementat en 200.000 euros, al manteniment de les llars d’infants (100.000 euros) i a cobrir la pujada dels preus en els subministraments.

Malgrat aquest increment, l’equip de govern assenyala que els comptes municipals per al 2023 continuen sent de «contenció», es mantenen tots els serveis i activitats d’aquest any, i de «responsabilitat», es preveu que l’Ajuntament no s’endeuti per sobre del 30%. Pel que fa al capítol d’inversions, el pressupost per al 2023 preveu donar curs al tercer sector de la muralla del castell i la compra de terrenys al seu voltant, per iniciar un nou impuls al turó del castell; la compra d’un nou servidor i de nous equips informàtics; obrir una galeria odenenca fotogràfica virtual de lliure accés i exposicions fotogràfiques d’agermanament que seran en format físic i exposades als espais culturals; canviar la gespa del camp de futbol amb un sistema que en facilitarà la futura renovació i canviar el marcador del mateix camp.