El comerç de Calaf torna a fer la campanya comercial de Nadal el 'Gran Laureanu'. Amb les compres realitzades durant el mes de desembre al comerç local, se sortejaran tres premis de 500 euros, 300 euros i 100 euros en vals de compra i es repartiran més de 32.000 butlletes amb 0,10 euros de descomptes acumulables

Al ‘Gran Laureanu' hi ha implicats 34 comerços de Calaf. Durant aquest desembre. per la compra a qualsevol dels establiments comercials adherits a la campanya, es pot aconseguir bitllets ‘laureanus' per valor de 0,10 euros amb un número per entrar al sorteig del ‘Gran Laureanu'. Enguany, s'han mantingut els tres premis de l'any passat: el Gran Laureanu d'or (valorat en 500 euros), el de plata (valorat en 300 euros) i el de bronze (de 100 euros).

El sorteig dels ‘Grans Laureanus' entre tots els números repartits se celebrarà de forma presencial el 7 de gener a les 17.00 h al Casal de Calaf. El mateix dia es publicarà la llista dels números guanyadors a les xarxes socials vinculades al consistori.

Els premis consistiran en tres bitllets gegants d'or, plata i bronze que es lliuraran per gastar a les botigues participants en la campanya en un únic dia. Des del 8 de gener fins al 28 de febrer del 2023 tots els bitllets ‘laureanus' no premiats adquirits durant les festes es podran acumular i deduir en l'import de les compres.

En total, es repartiran més de 32.000 butlletes, el que suposarà obsequiar els clients amb més 4.000 euros entre premis i descomptes.