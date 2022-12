El Campus Universitari d’Igualada – UdL acull l’exposició ‘Dones Economistes’, impulsada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya i la Societat Catalana d’Economia. L’acte de presentació, que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda al vestíbul del campus, ha comptat amb la presència de Yolanda Montegut Salla, vicedegana i cap d'estudis del grau en ADE de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL, Mª Alba Zaragoza i Farré, vicepresidenta de la seu de Lleida del Col·legi d'Economistes de Catalunya i Eduard Arruga i Valeri, president de la Societat Catalana d'Economia.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya, per iniciativa de la seva Comissió d'Economia de la Igualtat i Diversitat, amb el patrocini de Basi Group, va impulsar l'any 2020 una exposició centrada en dones economistes de diverses èpoques que han fet aportacions rellevants en la ciència econòmica i en la societat. L’exposició es va haver d’aturar per culpa de la pandèmia i posteriorment, la Societat Catalana d'Economia (SCE), amb la col·laboració de la Secretaria Científica de l'Institut d'Estudis Catalans, es va adherir a la iniciativa del CEC ampliant l'exposició amb totes les economistes catalanes biografiades al Diccionari d'economistes catalans, editat per la SCE “vam voler ajuntar les dues, perquè en un inici només hi havia el nom de dues dones economistes catalanes, i gràcies al llibre vam aconseguir arribar fins a 15”, ha explicat Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d’Economia.

‘Dones economistes’ té l’objectiu de posar en valor la contribució de les dones a la ciència econòmica. Arruga, ha explicat que el principal objectiu és “el reconeixement a la tasca de totes aquestes dones, tot i que no hi son totes les que mereixerien ser-hi”, ha assenyalat. També ha explicat que es tracta d’un “acte de justícia, moltes d’aquestes dones no han estat reconegudes, sinó que eren ‘la dona de tal’. Eduard també s’ha mostrat orgullós de poder ser en aquesta presentació “és l’últim acte que assisteixo com a president de la Societat Catalana d’Economia, ja que el meu mandat acaba el dia 22 de desembre, i estic molt orgullós de poder presentar aquesta exposició conjuntament amb el Col·legi d’Economistes”, ha dit.

L’exposició és itinerant. Després d'exposar-se al Claustre de la Casa de Convalescència de l'Institut d'Estudis Catalans l’octubre de l’any passat, es va iniciar una itinerància que ha portat ja la mostra a les facultats d'economia i empresa de la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida, tant al Campus de Lleida com al d’Igualada. En aquest sentit, el president de la SCE, Eduard Arruga, ha destacat que un dels objectius de l’exposició és “la difusió de la trajectòria d’aquestes 26 dones i que, per tant, que sigui itinerant és una molt bona oportunitat perquè arribi a més gent”.

Per la seva banda, Yolanda Montegut, vicedegana i cap d’estudis del grau en ADE de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL, ha fet un repàs de totes les economistes que es poden veure en els panells de l’exposició i ha destacat que “moltes d’aquestes dones no han estat prou reconegudes i que existeixen moltes altres figures que desconeixem perquè tenen el nom de dona, però són igual de rellevants”. Montegut també ha fet referència a la indústria de gènere de punt i confecció d’Igualada, ja que moltes d’elles hi estaven vinculades.

Per últim, Eduard Arruga ha animat als estudiants a “llegir aquests panells, mireu-los i escolliu alguna de les dones que apareixen i preneu-la d’exemple, no vulgueu imitar-les, però esforceu-vos com elles, perquè aquí teniu un gran ventall de dones economistes que han fet coses d’interès”. L’exposició, que està instal·lada al vestíbul del Campus Universitari d’Igualada – UdL, on ha tingut lloc la presentació, es podrà veure durant tot el mes de desembre i passat festes, fins a mitjans de gener.

L’exposició

‘Dones Economistes’ consisteix en 26 panells en què es glossen les trajectòries de 15 economistes catalanes i 11 estrangeres per posar en valor la contribució de les dones a la ciència econòmica. Entre elles hi ha Premis Nobel, fundadores d'institucions de referència com la London School of Economics o autores de treballs revolucionaris, entre altres.

Les dones economistes presents a l’exposició són les següents: Maria Baldó i Massanet (1884-1964); Emília Carles i Tolrà (1848-1915); Muriel Casals i Couturier (1945-2016); Micaela Chalmeta (1879-1951); Gabriela Dalla-Corte i Caballero (1968-2017); Inmaculada Fernández de Retuerto (1946-2021); Emilia Hazelip (1937-2003); Elsa Hoërler Nier (1908-2001); Regina Lamo Jiménez (1870-1947); Carme Massana i Calvete (1942-2016); Assumpció Nicolazzi i Rovira (1922-2018); Maria Pi i Ferrer (1884-1960); Tecla Sala i Miralpeix (1886-1973); Mercè Sala Schnorkowski (1943-2008); Maria del Carme Vehils i Grau-Bolívar (1881-1925); Clara Elizabeth Collet (1860-1948); Esther Duflo (1972-); Rosa Luxemburg (1871-1919); Mary Paley Marshall (1850-1944); Elinor Ostrom (1933-2012); Edith Tilton Penrose (1914-1996); Beatrice Potter (1866-1943); Joan Violet Robinson (1903-1983); Elisabeth Boody Schumpeter (1898-1953) i Anna Schwartz (1915-2012)