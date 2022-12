“Traç i camí” és l’espectacle participatiu que clourà l’any de la Capital de la Cultura Catalana a Igualada. Es tracta d’un espectacle produït per l’Olla Expressa en format musical amb orquestra, actors i ballarins. La proposta artística està inspirada entre d’altres fonts, en el llibre “Pels camins de la història d’Igualada”, escrit pel desaparegut Antoni Dalmau. L’espectacle desenvolupa la història d’Igualada des que era un llac fins a l’actualitat, potenciant la idea de l’encreuament de camins i del mestissatge i trànsit de cultures. La música ha estat composada per Carles Prat Vives i els textos per l’Anna Marsal. Un esdeveniment participatiu amb més de 400 cantaires de corals i escoles de primària de la ciutat, i la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia. L’espectacle de cloenda tindrà lloc el proper dimarts 20 de desembre al Pavelló de les Comes. Hi haurà dos passis, el primer a les 18:30 h i el segon a les 20:30 h. I el preu de l'entrada 10 euros, gratuït per als menors de 16 anys. Les entrades es poden adquirir www.tiquetsigualada.cat.

Igualada un any ple d'activitats culturals, on s’ha pogut viure la cultura des de diferents espais i en diferents formats. S’han programat des de jornades de pensament com els "Diàlegs Capitals" fins a tres cicles de poesia i musicals: “De Pell Sensible”, “Eclèctics” i “Música Capital”. Han tingut lloc les propostes guanyadores del procés participatiu ciutadà: “Aixequem la mural!” de l’artista Núria Riba, “Mostra de balls tradicionals de Diables de Catalunya” organitzada pel Ball de Diables Sant Miquel, “Diada de la Capitalitat” organitzada pels Moixiganguers, “Rius de Foc” organitzat per Mal Llamp, Diables d’Igualada i Petits Diables d’Igualada i “Reis 22 - Trobada estatal de cavalcades de reis patrimonials”, organitzada per la Comissió de Reis d’Igualada i que tindrà lloc els dies 16 i 17 de desembre. També s’han dut a terme exposicions artístiques especials com “Per què la joia és cultura?” i la intervenció artística al Cementiri Nou, “Hypnagogia”, de l’artista igualadí Joan Saló. A més del concert de l’acte inaugural a càrrec de Jordi Savall amb La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI. Tampoc hi ha jagut visites guiades al patrimoni arquitectònic igualadí com a Cal Granotes, Igualada Medieval, al Fort de Sant Magí, al Cementiri Nou, al Celler Martinell de l’antic Sindicat de Vinyaters i a la Basílica de Santa Maria.

Com a acte central i impulsat per l’escola municipal d’art La Gaspar, es va dur a terme un mapping participatiu amb les escoles d’Igualada a la plaça de Cal Font. L’any de la cultura també ha servit per materialitzar projectes que s’han pogut impulsar des de les pròpies entitats i agents culturals, tant de la de la ciutat com d’àmbit nacional, com és el cas de l’Ateneu Igualadí i la producció de la sarsuela “La corte del faraon” que es va incloure en la programació de Festa Major, com els concerts extraordinaris de La Pegatina i el grup Diversiones. Al mes de novembre es va poder gaudir de l’extraordinari concert d’homenatge al Mestre Just en el 125è aniversari del seu naixement, i els actes paral·lels, com l’exposició de l’Arxiu Comarcal i d’altres.

El nomenament de la capitalitat ha portat a la ciutat algunes trobades d'àmbit nacional com les Jornades Recercat, de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana. Les jornades van estar organitzades per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU), el Departament de Cultura, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC), la Federació d'Ateneus (FAC), l'Ajuntament d'Igualada, el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i l'Ateneu Igualadí.

També s’ha acollit l’activitat del Festivitas Bestiarium i els premis Best, dedicat a la imatgeria de Catalunya, com també la trobada de ciutats del cicle Gaudí de cinema en català que es va dur a terme a l’Ateneu Igualadí; la trobada de CineClubs de Catalunya impulsada pel Cineclub Ateneu que va tenir lloc al Museu de la Pell.

Aquest 2022 les Jornades Europees del Patrimoni es van presentar a Igualada i van tenir un especial protagonisme amb el projecte "Recorreguts. Rutes per descobrir el patrimoni industrial del Barri del Rec d'Igualada", realitzat amb la col·laboració del Museu de la Pell d’Igualada i l’Ajuntament d’Igualada i el suport especial de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

El Projecte Petites Biblioteques Lliures impulsat per la Biblioteca Central d’Igualada, ha apropat la biblioteca als diferents barris de la ciutat instal·lant sis petites casetes que acullen llibres fomentant l’intercanvi i la lectura entre veïns. Aquestes petites biblioteques es troben al barri de Fàtima, barri Montserrat, barri Poble Sec, a la plaça Catarineu, a Cal Badia, i la darrera al barri de Sant Crist d’Igualada. .

Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022 ha estat una iniciativa impulsada des de l’Ajuntament d’Igualada, el departament de Promoció Cultural d’Igualada i l’organització Capital de la Cultura Catalana. Ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. També ha comptat amb el mecenatge i col·laboració de les empreses igualadines Events, Grup Àuria i Rec Brew.

Contacte de Premsa

Clara López Diez | comunicacio@igualadaccc2022.cat | 654267023