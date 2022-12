Igualada ha acollit la primera edició dels Premis Eixarcolant aquest diumenge a l’Antic Escorxador de la capital de l’Anoia. El certamen ha nascut amb “l’objectiu de fomentar el desenvolupament de projectes de recerca i emprenedoria en el camp de l’etnobotànica, i generar un impacte positiu en l’àmbit local en termes ambientals, socials i econòmics, com han explicat des del Col·lectiu Eixarcolant, impulsors dels premis, amb la col·laboració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta primera edició dels premis s’hi ha presentat 18 candidatures repartides entre les dues categories existents, la de recerca i transferència de coneixement de caire etnobotànic, en la qual s’hi ha presentat sis projectes i la d’emprenedoria basada en coneixements etnobotànics, en la qual se n’han presentat 12. En la categoria d’emprenedoria hi ha hagut dos primers premis exaquo dotats en 1.500 euros: el projecte ‘Rodaterra’ d’Avantva Cooperativa i ‘El Rebost’, d’Arrels Voladores. En la categoria de recerca, el projecte ‘Plantes Silvestres del Berguedà’, de Maria Orriols s’ha endut el primer premi. També hi ha hagut un segon premiat en aquesta categoria dotat en 500€. Aquest ha estat per ‘Jardí de la Ratafia’, de Montse Parada.

Totes les candidatures presentades eren propostes no executades que es preveuen dur a terme al llarg de l’any 2023. En aquest sentit, els Premis Eixarcolant “volen impulsar el desenvolupament de nous projectes, i per tant, els premis no són un reconeixement a allò que ja s’ha fet fins ara”, ha explicat el president del col·lectiu, Marc Talavera. Així, els organitzadors esperen ajudar al finançament d’algunes d’aquestes propostes per tal que “finalment puguin esdevenir una realitat que comporti beneficis per tota la societat”.

L’acte, que ha estat presentat pel periodista anoienc Jordi Còdol Montagut, ha comptat amb diverses intervencions. La cantant en llengua occitana, Alidé Sans, ha estat l’encarregada d’amenitzar la vetllada. A l’actuació musical també hi ha participat l’artista visual, Jana Carbonell, qui ha realitzat il·lustracions botàniques al so de la música. Un altre moment destacable ha estat la ponència de Vanesa Freixa Riba, creadora i divulgadora entorn la ruralitat.

Posteriorment, membres del Col·lectiu Eixarcolant, han explicat el perquè de la importància d’aquests nous premis i els motius pels quals cal donar reconeixement a l’etnobotànica “una disciplina que encara és poc present en l’àmbit formatiu, amb una clara mancança de formacions específiques que puguin despertar vocacions en l’àmbit de recerca o emprenedoria”, ha dit Albert Castells, membre de la Junta del col·lectiu. És per això que els Premis Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica volen contribuir al “reconeixement d’aquesta disciplina, clau per als reptes actuals i de futur”.

L’esdeveniment ha reunit a diverses personalitats relacionades amb el món de l’etnobotànica. De fet, el jurat encarregat de decidir les candidatures guanyadores ha estat format per sis persones, totes elles expertes en la matèria i amb una dilatada experiència en el món acadèmic, de l’emprenedoria, de la recerca i la investigació, o fins i tot empresarial. Els noms que han compost el jurat són Astrid van Ginkel, llicenciada en farmàcia i màster en biologia, assessora tècnica, formadora i directora de Fitomón, Joan Vallès Xirau, catedràtic de Botànica de la UB, membre de la secció de Ciències Biològiques de l’IEC i integrant del grup de recerca en Etnobotànica dels Països Catalans, Laura Calvet Mir, doctora en ciències ambientals, especialista en agroecologia i agrobiodiversitat i investigadora de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona - UAB, Marc Talavera Roma, doctor en biologia especialitzat en etnobotànica i agroecologia, impulsor i president del Col·lectiu Eixarcolant, Robert Savé Montserrat, doctor en ciències biològiques, investigador emèrit de l'IRTA - Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentàries i Xènia Torras Martí, enginyera tècnica agrícola, especialista en biodiversitat cultivada i responsable del projecte Esporus, banc de llavors de l'associació l'Era.

Per finalitzar l’entrega de premis, totes les persones assistents a l’acte han pogut gaudir d’un tastet per degustar diferents productes locals i de proximitat.

El Col·lectiu Eixarcolant

El Col·lectiu Eixarcolant té per objectiu fomentar un model de producció, distribució, i consum d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més sostenible, ètic i just, emprant com a eina la recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.

Realitzen, des del 2016, projectes arreu de Catalunya en els àmbits de la recerca, la dinamització territorial, la divulgació i formació, i l’assessorament per tal de fer possible que aquestes espècies i varietats es tornin a cultivar, comercialitzar i consumir, i que tot plegat es faci de forma sostenible i ètica.