La carretera de l’Eix Diagonal quedarà tallada a partir d'aquesta setmana i fins al proper mes de febrer a l'alçada de la Pobla de Claramunt per voladures. El transit es desviarà per la B-224 i la C-244 entre Capellades i Vilanova del Camí. El departament de Territori, que és el titular de la via, ha explicat que les obres de creació del tercer carril i de la segregació de la via en un i altre sentit de la marca per evitar els xocs frontals fan necessària aquesta interrupció de la calçada en aquest punt. La millora es fa des de Vilafranca del Penedès fins a Igualada.

Les afectacions es desenvoluparan en dos dies feiners a la setmana –dimecres i dijous– a l’entorn de les 12 del migdia, i el trànsit es desviarà durant uns 45 minuts. Els primers desviaments s’efectuaran demà, 21 de desembre. I el proper ja seran l’11 de gener i després es repetiran setmanalment fins a mitjan de febrer. Fonts del departament ha explicat que aquesta és la previsió, però pot variar per necessitats de l’obra o per les condicions meteorològiques. La informació del departament d'aquestes obres s'ha fet pública el mateix dia que Regió7 ha publicat que havien crescut el número d'accidents en aquesta via des que s'han iniciat les obres i que hi havia queixes dels usuaris pels canvis constants de traçat i una senyalització que en alguns casos es considera insuficients. Aquests treballs s’emmarquen en el desdoblament de la C-15 entre els enllaços de la Torre de Claramunt i Igualada, una de les actuacions incloses en la millora de la funcionalitat i la seguretat viària de l’Eix Diagonal que ha impulsat el Departament de Territori i que comportarà una inversió de 79 milions d'euros. Aquesta obra, la més important en execució a la xarxa viària de la Generalitat, inclou la construcció d’un tercer carril, la instal·lació d’un separador central i el desdoblament d’un tram com a principals millores, per a facilitar els avançaments i la fluïdesa de la circulació i reduir el risc d’accidents frontals. En aquests moments, estan en marxa les obres corresponents a quatre dels cinc trams on s’actuarà. Es preveu que els diversos trams es posin en servei a mesura que es vagin completant, durant el segon semestre de 2023.