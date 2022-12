Una quinzena de joves participen en un nou programa de formació professional Dual (auxiliars de geriatria) a la residència de gent gran Pare Vilaseva,. El Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i l’Ajuntament d’Igualada ja han posat en marxa el curs. Les classes teòriques es fan a les instal·lacions municipals d'Ig-Nova Ocupació i les pràctiques, a la Residència Pare Vilaseca. Després d’un procés de selecció que es va dur a terme els mesos d’octubre i novembre, es van incorporar al programa 10 noies i 5 nois, d’entre 17 i 29 anys, que es formaran com a auxiliars de geriatria durant el període d’un any. El programa s’ha adreçat a persones joves que estiguin motivades per tenir cura de persones grans i que vulguin aprendre aquesta professió, combinant al mateix temps, formació a l’aula i treball a la residència i cobrant un sou.

Els joves van iniciar el programa el passat 28 de novembre, i a més de les classes teòriques i practiques també han pogut realitzar una jornada de formació practica al centre 4D Health, on van ser rebuts pel regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, i pel Gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada, Jordi Ferrer. Els participants tenen un contracte de formació en alternança d’1 any de durada a jornada complerta i cobren un salari inicial mensual de 650 euros bruts durant aquest període. Una vegada s’hagi superat el curs, les persones podran ser contractades pel CSSI ja que durant aquest any de formació obtindran el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials. La direcció del Consorci considera que es tracta d’un projecte atractiu per als joves, perquè podran formar-se en un sector amb molta demanda de feina i podran rebre una retribució mentre es formen a través d'aquesta formació dual. També consideren la proposta "molt interessant" per al CSSI, doncs podrà formar amb especialitzacióa 15 joves que després podran incorporar-se a l’empresa. El projecte ha rebut una subvenció de 266.596,35 euros del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).