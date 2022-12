Igualada tindrà un auditori i, al costat, una nova seu de l'escola de música. El projecte en aquests moments és només una idea que hi ha sobre la taula, amb algunes posicions preses. El redactor del projecte serà l'arquitecte igualadí Pere Puig, i el nou equipament s'ubicarà al Parc Central, entre el C/França i l'Av. de Catalunya, en un terrenys municipals. L'obra serà també la culminació de l transformació del Parc Central.

Castells ha explicat aquest dimecres que aquest equipament especialment pensat per a la música és una de les peticions que més li han fet arribar els protagonistes igualadins del món de la cultura i les entitats d'aquest sector. I ha explicat que la decisió es pren en el punt final de l'Igualada com a Capital de la Cultura Catalana, dotze mesos que han estat carregats de protagonisme cultural i que han permès reflexionar sobre diversos àmbits relacionats amb aquest món i veure que la capital de l'Anoia tenia molts ciutadans que són protagonistes en el sector de la Cultura del nostre país.

Els passos inicials per la construcció d'aquest auditori, ja han començat amb la contractació de l'arquitecte igualadí Pere Puig, que serà el responsable de redactar l'avantprojecte d'aquest edifici i de l'arquitecte Yves Chapon que ja ha estat contractat per redactar el pla funcional que tindrà l'objectiu de determinar tots els espais que s'hi hauran d'ubicar de les diferents disciplines i l'escola de música, el conservatori i l'escola de teatre municipal.

La ubicació d'aquest equipament, que Castells ha definit com a "tan necessari i tan demandat a la nostra ciutat", completarà el projecte del Parc Central, que consta de tres fases: la primera que ja està completada és la gran esplanada verda on ja s'hi acullen grans esdeveniments. La segona, actualment en construcció és el gran parc infantil on hi haurà un skate parc, diversos jocs infantils de gran format, i es complementarà amb el biollac i els més de 150 arbres que hi estan previstos. L'última fase és l'anunciada avui, on el nou auditori i el seu entorn naturalitzat, en serà el protagonista.

Aquest projecte, segons el mateix alcalde, "es farà escoltant les entitats que en seran les usuàries". La manera de vehicular aquetes veus serà amb la creació d'un Consell Assessor format per membres de diverses disciplines artístiques que ha de treballar al costat de l'equip redactor, per fer d'aquest auditori "un projecte cultural del màxim nivell", segons Castells.