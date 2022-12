Trenta entitats culturals d’Igualada s’han reunit aquest dimecres al vespre per fer públic un comunicat en relació a l’estat de la cultura a Igualada i l’estat d’aquestes, després de que dimarts se celebrés l’acte de cloenda de la Capitalitat Cultura Catalana (CCC). La roda de premsa, que ha tingut lloc a la sala de les golfes del teatre de l’Aurora, ha servit a aquestes entitats i associacions per llegir el comunicat que duu el nom de “Tots som cultura?”.

L’acte ha servit a les entitats per demanar públicament la creació d’un Consell de Cultura, que englobi totes les entitats de la ciutat i més ajuda i col·laboració per part de l’Ajuntament, sigui en horari d’atenció al públic, com a la tarda o caps de setmana. Les entitats també han posat accent a la necessitat d’una adequació dels horaris dels equipaments i la flexibilització d’accés a més equipaments.

Igualada va tancar aquest dimarts l’any de la Capitalitat Cultura Catalana (CCC) amb un gran acte multitudinari que va reunir més de 400 artistes. En aquest sentit, les trenta entitats lamenten que l’acte de clausura, que “donava protagonisme a les entitats”, s’hagi celebrat un dimarts laborable “per no perjudicar els esdeveniments esportius habituals de les Comes”, han dit.

Durant 12 mesos, la cultura ha format part al dia a dia de la capital anoienca. A més de la programació habitual, s’ha posat l’accent en les produccions culturals igualadines. A l’inici del comunicat han expressat que “agraïm la dedicació i la feina ben feta en la tasca de possibilitar que la cultura prengui protagonisme”. Tot i que les entitats valoren positivament l’organització de la capitalitat i la creació de la nova revista La Cultural amb tota l’agenda cultural de la ciutat, lamenten que “la majoria d’entitats no hagin pogut beneficiar-se de l’augment de pressupost per activitats culturals malgrat l’Ajuntament hagi obligat a posar el logo de la CCC als diferents programes d’actes”.

De la mateixa manera, segons aquestes entitats, la Capitalitat ha estat “el motor idoni per començar a dur a terme el que fa temps que estem demanant i somiant: l’existència d’un debat compartit i seriós, legitimat i amb perspectiva de posar-se en pràctica, on es tractin els temes més peluts de la gestió cultural que durant anys han anat quedant per resoldre i que actualment ja tenen una magnitud vertiginosa”.

Finalment, les entitats han coincidit en què “hi ha molta feina a fer i l’any de la Capital de la Cultura Catalans no ha millorat en absolut l’estat de la cultura a Igualada”. “Per millorar les coses no calen títols o etiquetes, cal voluntat, criteri i treball”, han afegit.

Entre la trentena d’entitats culturals que han signat el comunicat ‘Tots Som Cultura?’ hi ha: la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia JOSA, la Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada FESTHI, l’Associació Promotora de la Llengua Catalana APLEC Igualada, Protons Percussió, l’Ateneu Igualadí, Britanic Dansa, JOSA Jazz Band, Xarxa Igualada, l’Associació de la festa de l’arbre de maig d’Igualada, Gitanes d’Igualada, Estival de jazz d’Igualada, Igualada Gospal Choir, Ball de Bastons d’Igualada, Coral Mig To, Associació Coral Juvenil Xalest d’Igualada, La Coll@nada, Ball de Sant Miquel i els Diables, Casal Popular El Foment, Flama del Canigó Igualada, l’orquestra aleví JOSA, Cor Exaudio, Teatre de l’Aurora, l’Olla expressa, Ball de Pastorets, Coral infantil Gatzara, equip tècnic de la Coral Els Verdums, Coral Merlet, Ball de Cercolets d’Igualada, Cor de Xauxa, els Trabucaires d’Igualada Els Voladors, Cor d’Homes de la ciutat d’Igualada, Cal Cuta i Gegants Vells d’Igualada.