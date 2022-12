Els Reis tornaran a Calaf amb una cavalcada d'itinerari únic que es retransmetrà en directe. La recollida de cartes es farà el dilluns 26 de desembre a les 18h al Casal de Calaf. També es podran dipositar a la bústia reial ubicada a la plaça dels Arbres durant el dia fins el 4 de gener.

El 5 de gener, la cavalcada de Reis arribarà a la plaça Gran a les 18h. Ses Majestats aniran en cavall i faran els actes d'ofrena a l'església. En acabar l'ofrena, començarà la cavalcada amb el següent itinerari: avinguda de la Pau, raval de Sant Jaume i la plaça dels Arbres Ses Majestats els Reis d'Orient tornaran a visitar Calaf durant la nit màgica del dijous 5 de gener.

La comissió de Reis, amb el suport de l'Ajuntament, estan organitzant l'arribada i els actes previs, segons han explicat. Els reis arribaran a la plaça Gran a les 18h en cavalls. Abans d'iniciar la rua, Melcior, Gaspar i Baltasar entraran a l'església per celebrar l'acte d'adoració pública al nen Jesús. En acabar, començarà la cavalcada amb un únic itinerari que recorrerà alguns delscarrers més cèntrics del municipi: avinguda de la Pau, raval de Sant Jaume i plaça dels Arbres on hi haurà un espectacle pirotècnic en acabar a càrrec dels Diables de l'Alta Segarra. Igual que els darrers dos anys, tant la rebuda, com la cavalcada, com l'adoració es podrà seguir en directe des de casa de forma telemàtica a partir de les 17h a través del canal de youtube de l'Ajuntament.

Recollida de cartes per Sant Esteve

La recollida de cartes dels nens de Calaf la faran els patges Farik, Farak i Faruk. Primer, a 2/4 de 6 de la tarda del proper dilluns s'instal·larà la bústia. I tot seguit, es desplaçaran acompanyats per una rua fins al Casal de Calaf. Aquí es farà una recollida de cartes presencial i personal. D'altra banda, fins al 4 de gener, els infants que vulguin, trobaran la bústia reial ubicada a la pl. dels Arbres durant el dia per tirar les seves cartes. Els dies 3 i 4 de gener de 19h a 20h, les persones que ho desitgin podran portar "els paquets” a la comissió a la sala d'actes.

A través del web www.reiscalaf.cat, la ciutadania podrà trobar la informació d'agenda i recursos vinculats als actes de reis de Calaf: carta per descarregar, enllaç a la retransmissió, horaris... A més, la plataforma permetrà que els Reis facin arribar missatges personalitzats als infants per totes les famílies que ho demanin fins al 29 de desembre.