Jordi Badia, alcalde de Calaf i president de la Mancomunitat de l'Alta Segarra, assegura que la seva població i els pobles de la vora estan a punt per ser comarca quan el Govern de la Generalitat decideixi. Badia respon una de les afirmacions que va fer Montse Barniol, la nova delegada del Govern a la Catalunya central, en una entrevista a aquest diari publicada a mitjans de setmana. Barniol deia que "l'Alta Segarra té clar que no és Anoia, però li falta reflexió per definir-ho". Badia assegura que ha parlat de la seva situació amb diferents representants del Govern de la Generalitat, entre d'altres amb la consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, i amb tots els alcaldes actuals i anteriors de les poblacions que es podrien considerar Alta Segarra. "Nosaltres tenim un full en blanc perquè ens diguin com resolem la nostra situació, municipis que som d'una vegueria, la Catalunya central, però d'una comarca, l'Anoia, que està vinculada a una altra vegueria, el Penedès. Sempre hem demanat a la Generalitat una solució". I ha afegit que té clar que vol ser comarca, en un règim de comarques que s'assemblin més en funcions a una mancomunitat que no pas al model actual de comarques".

Badia, que s'ha estranyat per les declaracions de la delegada Barniol, entre d'altres qüestions perquè "amb mi encara no hi ha parlat", considera que el que cal, sobretot en municipis petits, "és poder compartir i treballar plegats". L'alcalde de Calaf, que entén que ell es troba a la recta final del seu mandat (ja va anunciar que no es torna a presentar) i no vol obrir fronts de conflicte, explica que la situació administrativament complexa en aquests moments encara no és un gran problema per als veïns, que és del que es tracta, però que "ho pot arribar a ser quan el desplegament de l'administració de la Generalitat sigui més ampli, quan a un veí de Calaf li plantegin que ha d'anar a fer un document a Valls". "Per als de Calaf, Valls és un altre món. Nosaltres, per comprar, per anar al metge, per parir, anem a Manresa, que és allà on hem anat sempre", assegura Badia.

L'alcalde de Calaf té clar que vol que l'Alta Segarra sigui comarca, de la mateixa manera que assegura que el model que s'apliqui no pot ser l'actual. "Per fer d'intermediaris de diners de la Generalitat, no cal, perquè el que fem és afegir un cost al servei". En canvi, Badia assegura que hi ha serveis que mancomunats poden sortir millor i posa com a exemple el porta a porta, que si es fes per a tota la comarca, o se l'hagués de fer un poble petit, no sortiria a compta, segons l'alcalde calafí, que, en canvi, assegura que fent Calaf i els pobles de la vora, el sistema és viable. També adverteix que una mancomunitat necessita "un mínim" d'estructura administrativa, perquè, per exemple, ara, la de l'Alta Segarra, és possible perquè Calaf assumeix gestions administratives que no li corresponen.

I encara afegeix que si mai es veu que les comarques han de ser mancomunitats, el que no podem crear és un model únic per a tothom. "Cada territori té la seva personalitat i s'ha anat posant d'acord per compartir amb altres ajuntaments.