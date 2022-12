L’Ajuntament d’Igualada ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir que hi haurà servei de bus a Barcelona també els dies festius. Els últims anys aquesta línia que té Monbús en concessió funcionava de dilluns a divendres, excepte els festius d’agost, Dijous Sant i del 26 al 31 de desembre. Així, l’oferta de busos aquests dies era molt reduïda i tenia una durada molt més llarga.

El regidor de mobilitat d’Igualada, Miquel Vives, assegura que «no podia ser una ciutat de primera línia com Igualada els dies feiners i els dissabtes aquest servei de bus exprés entre Igualada i Barcelona, que és tan necessari per a estudiants i treballadors». Vives ha destacat que aquesta bona notícia arriba després de moltes reunions amb la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Generalitat, davant de qui havien reiterat la demanda i la necessitat de mantenir el servei de bus exprés per Nadal i a l’estiu, així com la necessitat d’un increment de la freqüència de pas dels busos d’aquesta línia.

Vives emmarca aquesta millora a la línia Igualada-Barcelona en les millores de mobilitat de la ciutat, per exemple amb l’increment de línies entre Igualada i Manresa, que han multiplicat els usuaris, i el gran èxit del transport a la demanda que uneix la ciutat d’Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margaria de Montbui amb Les Comes. Vives considera que hi ha «un gran increment de servei públic de transport».