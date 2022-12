L’àrea d’Educació i d’Agermanament de l’Ajuntament de Vilanova del Camí aportarà 12.500 euros a l'institut Pla de les Moreres, perquè els alumnes d'aquests centre puguin dur a terme un intercanvi educatiu amb centre francesos, amb la voluntat de potenciar l'aprenentatge del francès entre alumnes de la població anoienca. Institut i Ajuntament, Pep Martí Brocal, director del centre educatiu i de l’alcaldessa, Noemí Trucharte Cervera, han signat aquesta última setmana un acord. També hi va assistir la regidora d’educació, Eva Vadillo Margarit.

Al conveni, es concreta una dotació econòmica de 12.500 euros, per a dos cursos lectius, i que es destinarà a sufragar part dels costos de l’intercanvi en llengua francesa que es porta a terme amb alguna localitat francesa; els premis excel·lència que a final de curs reconeixen l’esforç d’aquell alumnat amb una major qualificació acadèmica, i el teatre educatiu que es duu a terme a primer i segon cicle d’ESO (amb companyies teatrals que plantegen als nois i noies aspectes vinculats a l’educació amb valors i les violències masclistes, entre d’altres temes).

La regidora Eva Vadillo ha assegurar que l'Ajuntament fa aquesta aportació perquè “és una prioritat de l’Ajuntament oferir tot el suport a la comunitat educativa de Vilanova del Camí i treballem frec a frec amb els centres educatius i la resta d’agents perquè les oportunitats dels nois i noies cada cop siguin més i millors”

Per la seva part, Susana Gutiérrez, regidora d'agermanament, ha indicat que “Vilanova del Camí està agermanat amb la localitat francesa d’Amilly i el nostre institut des de fa anys és un centre de referència en l’aprenentatge del francès. Des de la nostra àrea hi volem seguir apostant per millorar l’idioma dels i les joves i facilitar, així, els vincles d’agermanament amb les futures relacions que es puguin donar”