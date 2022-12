L'Ajuntament d'Igualada ha tancat aquest dimarts el seu any com a Capital de la Cultura Catalana passant el testimoni a l'Ajuntament de Lloret de Mar, que ostentarà aquest títol durant el 2023. L'acte que ha tingut lloc al saló de plens de l'Ajuntament de la capital anoienca. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha indicat que "ha estat un honor tenir aquest títol enguany a la nostra ciutat". Poc abans de tancar l'any de la capitalitat, Igualada també va acollir un acte amb la signatura d'un conveni amb la Revista d'Igualada i la Universitat de Lleida per tal d'actualitzar i publicar la història d'Igualada fins a l'actualitat amb rigor. En aquest acte hi van ser l’alcalde Marc Castells, Josep Maria Solà, president de la Revista d’Igualada i Jaume Puy, rector de la Universitat de Lleida.

L'any de la capitalitat cultural no l'atorga una institució, però serveix perquè a les ciutats, com a mínim a Igualada ha estat així, activin un generós programa d'activitats, amb la participació de les entitats i es pugui reobrir el debat sobre quin és el paper de la cultura en l'entorn urbà de la ciutat triada. La primera part, la de l'activació de l'oferta cultural, la ciutat l'ha superat amb nota, segons les mateix entitats, ara, en la part de planificació, la situació aixeca més polseguera. Una trentena d'entitats de la ciutat, grups, la majoria, amb pes associatiu van acabar l'any amb un manifest en el que mostraven el seu disgust per com s'ha gestionat. Les entitats reclamen "la creació d’un consell de la cultura amb representació d’entitats de tots els àmbits culturals, amb l’objectiu de treballar conjuntament", la creació d'una figura de suport a aquestes per facilitar l’accés i el domini de la burocràcia, i una millor gestió dels espais municipals, amb més flexibilitat en el seu ús i solucionar la saturació actual del Teatre Municipal de l’Ateneu, així com també reiteren la necessitat d’un auditori a la ciutat.

I en el nivell d'equipaments, hi ha entitats culturals que fa temps que demanen la construcció d'un auditori, perquè les expressions artístiques musicals trobin el seu propi espai. En un dels darrers actes de l'any de la Capitalitat de la Cultura Catalana, la representació del musical "Traç i Camí" ja hi va aparèixer alguna pancarta reclamant la instal·lació. Poques hores abans de la presentació del manifest de les 30 entitats, l'equip de govern municipal va moure fitxa i va anunciar el lloc on es podria construir el futur auditori, un equipament que no té projecte. Castells, en el mateix anunci, es comprometia a iniciar els passos per poder-lo tenir. Les entitats, però, un van veure més com una resposta oportunista davant la protesta que feien, que no pas com un compromís del govern de la ciutat. La representació de "Traç i Camí", un musical basat en un llibre d'història local del desaparegut Antoni Dalmau, i amb música del compositor igualadí Carles Prat Vives i text d'Anna Marsal, va ser un èxit i va omplir el pavelló de Les Comes.