Cada dia falta menys per l'arribada dels Reis d'Orient a Igualada. Centenars famílies s'han aplegat aquesta tarda al pavelló de Les Comes per rebre en un ambient festiu el patge Faruk, un personatge tradicional a Igualada. L'emissari reial ha protagonitzat una entrada triomfal al pavelló de les Comes. Ha estat rebut amb una gran ovació per part del públic. El patge Faruk ha arribat acompanyat amb una àmplia comitiva reial, formada per uns 150 patges, i s'ha mostrat molt proper als infants, els ha saludat i ha compartit l'emotiu moment amb ells. Els petits el miraven expectants, amb els ulls ben oberts.

Seguidament, en pujar a l'escenari, ha ofert el seu tradicional discurs, en què ha agraït "la calida rebuda i la presència de familiars que acompanyen els més petits de la casa". Principalment, ha explicat que la seva estada a Igualada té l'objectiu de preparar l'arribada de Ses Majestats, així com estar pendent del comportament de tots els infants. En aquest sentit, ha recordat alguns dels valors que cal adquirir per ser considerats "bons minyons", com ara l'esforç, el respecte, la cura per al medi ambient i la responsabilitat. Abans de baixar a la pista per saludar als infants, el patge Faruk també ha fet la mostra dels dos llibres que té per lliurar als Reis, el blanc amb la llista dels que han estat bons i el negre per als més trapelles. Enguany només ha llegit alguns dels noms que apareixien al llibre blanc, i no els del negre, perquè els infants encara tinguessin temps a rectificar fins al proper dia 5 de gener. Tot seguit, ha compartit un càlid moment amb les famílies, mentre els infants comentaven els seus desitjos per a aquest Nadal. Entre els assistents, la igualadina Mar Fernández, mare d'una nena de vuit anys, explicava que mai es perden l'arribada del patge, "una data important igual o més que la cavalcada dels Reis". L'arribada del patge Faruk forma part de la tradició dels actes dels Reis d'Igualada. El dia 28 arriba i el dia 1 de gener, ell i alguns dels seus acompanyants, recullen les cartes dels nens i nenes de la ciutat a l'Ateneu Igualadí. Enguany, la ciutat recupera la cavalcada del dia 5 de gener amb tots els elements tradicionals, entre d'altres, el repartiment de regals als balcons.