Més d’una quarantena d’activitats, tallers i espectacles omplen el Saló de la Infància d’Igualada d’enguany, que se celebra a la capital anoienca del 27 de desembre al 4 de gener. L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament, amb el suport d’Igualada Ciutat Jugable 2022 i l’ONG Unicef, té lloc a l’Antic Escorxador d’Igualada i enguany porta el lema «El Saló del Bosc». De fet, enguany, el saló retorna en bona part al concepte que hi havia d’aquesta activitat abans de la pandèmia de covid.

Després de dos Nadals sense poder-se celebrar, el Saló enguany arriba a la seva 37a edició. La directora de l’esdeveniment, Ana Elizarte Lucena, explica que «estem molt il·lusionats, contents i amb molt entusiasme de tornar». Durant aquests dos anys sense Saló es van substituir per Casals de Nadal a diferents punts de la ciutat, però «no era el mateix». El Saló de la Infància s’ha consolidat com un dels signes d’identitat de la ciutat on, per les vacances de Nadal, infants i famílies poden gaudir d’activitats d’oci, aventura, espectacles i tallers.

Ja fa unes quantes edicions que el Saló de la Infància ha canviat d’ubicació i ara se celebra a l’Antic Escorxador d’Igualada (al carrer Prat de la Riba, 45). En aquest sentit, algunes famílies ho prefereixen. «És un espai molt bonic, molt acollidor i molt millor que una nau industrial com es feia abans», explica Elizarte. «Com un bosc ple de color, éssers fantàstics i molta natura», així ha estat decorat l’espai aquest any sota el lema «El Saló del Bosc», per «anar amb conjunció i seguir la temàtica de la campanya de Nadal de la ciutat, que ha decorat el comerç, el turisme, el centre... amb aquest lema», segons la directora del Saló.

L’Andreu, la Marta i els seus dos fills, en Pau i la Clara, expliquen que «nosaltres som de Manresa i cada any venim al Saló». La Marta assegura que «és una molt bona iniciativa perquè les vacances de Nadal a l’escola són molt llargues i va bé tenir alternatives». El Pau i la Clara opinen que «és molt divertit» i les activitats que han gaudit més són «el laberint, les ulleres de realitat virtual, l’scape room i el planetari». De fet, aquestes darreres són algunes de les novetats que porta aquest any el Saló.

Una altra novetat és que l’edició d’enguany incorpora l’Espai Nadons, dirigit a bebès de 0 a 2 anys, on les famílies poden interactuar amb els seus fills, i un espai de lactància per a les mares que ho necessitin. «Si bé les activitats organitzades són dirigides a infants de 3 a 12 anys, en aquests espais els més petits també hi tenen cabuda», explica Ana Elizarte.

D’altra banda, «El Saló del Bosc» també té algunes novetats més inclusives, com un taller de llenguatge de signes o el Matí del Silenci per gaudir del Saló sense música ni sorolls estridents per a aquelles famílies amb infants amb aquestes necessitats. També hi ha un espai on hi ha material de la Fundació ONCE perquè «els infants puguin jugar i experimentar amb altres materials dels que estan acostumats i vegin altres realitats».

Les famílies igualadines, i també les del voltant, poden gaudir de diferents activitats d’aventura, tallers i manualitats, llits elàstics i inflables, espai de maquillatge, tirolines. També d’activitats esporàdiques d’un dia com espectacles, actuacions i exhibicions a càrrec de 35 entitats i empreses col·laboradores, com els Dracs, Diables, Grallers i Tabals d’Igualada – Mal Llamp, el Gremi dels Traginers, Moixiganguers, el Servei d’Esports, l’escola esportiva UEC, l’Agrupació Folklòrica Igualada i les corals igualadines. Per a elles «és una manera de fer una exhibició i que la gent vegi el que fem a la nostra entitat». Altres col·lectius que col·laboren amb el Saló, i que ja són una tradició, són els Bombers, l’ambulància, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local, els quals porten els seus vehicles i la canalla pot pujar-hi i descobrir els camions o cotxes amb què treballen.

La 37a edició del Saló de la Infància disposa de 80 monitors i monitores i de 7 coordinadores, cadascuna de les quals s’encarrega d’un espai o d’una zona per tenir una millor organització. A més, i com cada any, l’esdeveniment inclou la tradicional sortida de l’Esmolet i l’Esmoleta (matí i tarda), que molts infants ja han rebut la seva visita a l’escola els dies previs de Nadal.

El Saló de la Infància és obert fins al proper dimecres 4 de gener de 10.30 h a 19.30h –el dia 31 de desembre fins a les 14 h i el dia 1 de gener està tancat. Pel que fa a la participació, la directora Ana Elizarte explica que «s’estan esgotant molt ràpid les entrades» i ha demanat que les famílies que vulguin venir comprin l’entrada anticipadament, ja que no es venen entrades a taquilla. Les entrades tenen un preu de 3,50€ al dia i és gratuïta per a menors de 3 anys i acompanyants majors de 12 anys.

Es poden comprar a la pàgina web de Tiquets Igualada (www.tiquetsigualada.cat) o bé presencialment al punt de suport que es troba al Punt d’Informació Cultural i Turística a la plaça de la Creu d’Igualada (carrer Garcia Fossas, 2), de dimarts a divendres de 18.30 a 20.30 h i els dissabtes d’11 a 14 h i de 18.30 h a 20.30 h.