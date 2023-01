La cavalcada de Reis d'Igualada va commemorar el 2019 els seus 125 anys d'història, per la qual cosa la del 5 de gener del 2020 va ser especialment simbòlica, ja que posava la cirereta a un any de celebració d'un aniversari tan rellevant. I aquella cavalcada de referència va esdevenir l'última sense l'impacte de la covid, que va obligar fins i tot a fer-la només virtual.

Per tant, aquesta celebració més que centenària i festa emblemàtica de la capital anoienca torna enguany d'una mena de salt temporal, ja que ho farà amb tota la plenitud des d'aquell 125 aniversari. I és que les restriccions de la pandèmia feien que en aquests anys encara fos més impactant en aquesta festa en què la proximitat amb els grans protagonistes, els infants i les seves famílies, és un segell distintiu. La d'Igualada és una cavalcada particular, una de les més originals de les que es fan en la vigília de la festa de Reis, perquè a banda de l'espectacular passejada de Melcior, Gaspar i Baltasar amb les seves carrosses, al seu pas un estol de col·laboradors, patges, porten a terme el tradicional repartiment de regals enfilant-se fins als balcons i finestres de les cases igualadines per arribar a la mainada. Les escales que els permeten accedir-hi i realitzar la seva tasca ha esdevingut ja tota una icona d'aquest esdeveniment.

Com que el repartiment es fa a centenars de llars, l’arrencada de la cavalcada es fa d’hora. Serà a 2/4 de 6 de la tarda al passeig Verdaguer, davant l’Escola Mowgli, punt on tindrà lloc la recepció de les autoritats i el pregó de Ses Majestats els Reis, que culminarà amb focs artificials que anunciaran l’inici oficial de la cavalcada, prevista cap a les 6. El recorregut els durà per les vies més emblemàtiques, com el Passeig Verdaguer, la plaça del Rei, les rambles del General Vives, de Sant Isidre, Nova i de Sant Ferran, per acabar a la plaça Castells. Les carrosses aniran escortades per gairebé mig miler de patges i camions carregats de regals. Les tres carrosses reials representen el sol (rei blanc), els planetes (rei ros) i la lluna (rei negre).

Un aspecte destacat és que la cavalcada de reis d’Igualada comptarà amb una zona tranquil·la pensada i habilitada per a totes aquelles persones amb hipersenibilitat sensorial, TEA, algun tipus de diversitat funcional, persones grans o tothom qui vulgui gaudir de la festa en un entorn pausat.

Estarà situada al final del passeig Mossen Jacint Verdaguer, a la zona de l’estació de tren.

La zona és propera a l’inici de la cavalcada per facilitar els temps d’espera dels usuaris de la zona tranquil·la. És una zona àmplia dins el recorregut habitual on, en cas de necessitat, els usuaris podran allunyar-se’n amb facilitat i mirar-ho des de la distància o anar a espais propers de la ciutat com el parc de Cal Badia o la plaça del Sant Crist. En aquest tram, els camions i els jeeps no faran ús del clàxon, ni en els metres anteriors i posteriors; els tres reis d’Orient i els patges no llençaran caramels des de les carrosses i vehicles; les bandes de música adaptaran el volum de les actuacions i el públic haurà de mantenir un to de veu adequat.