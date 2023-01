Montbui afrontarà aquest inici d’any, un cop passin les festes, un conjunt d’intervencions en diferents espais del nucli urbà amb un objectiu comú: reforçar-hi la seguretat viària, sobretot per protegir el vianants. D’entrada, la setmana vinent està previst que comencin les obres de construcció dos passos de vianants per afavorir el creuament a banda i banda de la carretera de Valls. Un s’ubicarà davant l’actual establiment Peixos Dueñas i l’altre davant l’administració de lotería de Montbui. L’objectiu és garantir que els vianants puguin crear de forma segura aquest vial, una de les artèries principals de circulació. Els nous passos disposaran d’accés mitjançant guals habilitats per a persones amb mobilitat reduïda, així com una illa central d’obra per garantir la protecció del vianant. Ambdós passos s’indicaran amb pintura viària i senyalització vertical per reforçar-ne la visibilitat. Aquesta actuació tindrà un període d’execució de dos mesos.

També durant la segona setmana de gener està previst que comencin les obres de pacificació de tots els entorns escolars del nucli urbà. Pel que fa a l’Institut Montbui i escola Antoni Gaudí, l’actuació preveu tres zones d’actuació. A la primera zona, al carrer de La Mercè, es construiran dos passos de vianants elevats per millorar-ne la seguretat. En concret, es faran a les cruïlles del carrer La Mercè amb els carrers Sant Jaume/Sant Bartomeu i també a la del carrer Lorca. En aquest mateix àmbit, s’ampliarà la plaça Doctor Cantarell per fer-la més accessible als vianants, suprimint el punt d’aparcament temporal de vehicles. També s’ampliaran les voreres d’aquest entorn, s’instal·laran guals a diferent nivell entre els carrers Maure Mercader i Sant Bartomeu per tal de garantir la reducció de la velocitat dels vehicles que accedeixin a la zona. Es limitarà la velocitat per a vehicles en aquesta zona a 20 km/hora. La segona zona inclou la cruïlla del carrer La Mercè amb el carrer La Tossa, una zona extremadament concorreguda pels vehicles i vianants en horari d’accés a l’escola Antoni Gaudí i també a l’Institut Montbui. L’objectiu en aquest punt és garantir que es prioritzi el pas de les persones, fent el que els vehicles arribin a baixes velocitats. S’ampliaran les voreres de l’encreuament per donar més espai als vianants i reduir el càrril de circulació hàbil pels vehicles. L’encreuament es realitzarà amb un pas zebra elevat per garantir la reducció de velocitat dels vehicles. La tercera zona d’aquesta actuació correspon al carrer La Tossa, un dels accessos més concorreguts a l’escola Gaudí, i on sovint els escolars envaeixen la via on hi ha vehicles aturats. En aquest punt es preveu també l’ampliació de la vorera, deixant un únic carril de circulació pels vehicles. S’hi mantindran les tanques separadores, per no barrejar vehicles amb vianants i s’ordenarà l’espai d’aparcament i circulació. D’altra banda, es faran intervencions a l’entorn de l’escola García Lorca. La primera zona objecte de l’actuació serà el carrer del Pont, on es preveu l’ampliació de les voreres d’accés al centre. A la cruïlla entre el carrer del Pont i la travessera Del Pilar es construirà un espai de plataforma única per als vehicles, i es delimitarà la velocitat a 20 km/h.