Igualada ha recuperat de ple l’essència de la seva cavalcada després de dos anys de distanciament. Aquesta nit de Reis, els seus personatges més nombrosos, els patges, i el seu element més icònic, les escales, han tornat a fer acte de presència i al pas de Ses Majestats s’ha tornat a veure l’extens cos d’ajudants enfilant-se a balcons i finestres de les llars de la capital anoienca per fer-hi arribar els regals. Ha tornat la proximitat, i en aquest retorn s’ha notat les ganes de tornar a viure la que és la festa més emblemàtica de la ciutat, ja que el públic ha atapeït la major part del recorregut per saludar el Tres Reis i veure les evolucions de la complexa tasca dels patges.

Melcior, Gaspar i Baltasar han fet una passada en olor de multituds, després d’haver estat rebuts per l’alcalde, Marc Castells, al passeig Verdaguer, davant l’Escola Mowgli, on han fet el seu pregó. Un castell de focs ha anunciat l’inici de la cavalcada que, passant per les vies més emblemàtiques, ha acabat a la plaça Castells, escortats per la legió de patges i amb les carrosses acompanyades de camions carregats de regals. Les xifres posen de manifest la magnitud de la cavalcada igualadina. 778 patges formaven el seguici, 35 camions, 44 jeep i 9 motos. S’han lliurat 1.657 paquets i s’han repartit 5.500 quilos de caramels.

Una de les novetats d’enguany és que s’ha habilitat al tram final del passeig Verdaguer el que s’anomena una zona tranquil·la, un tram de cavalcada pensat per a totes aquelles persones amb hipersenibilitat sensorial, TEA, algun tipus de diversitat funcional, persones grans o tothom qui volgués gaudir de la festa en un entorn pausat.

En aquest tram, els camions i els jeeps no feien ús del clàxon, ni en els metres anteriors i posteriors; els tres reis d’Orient i els patges no llençave caramels des de les carrosses i vehicles; i les bandes de música han adaptat el volum de les actuacions.