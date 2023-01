La Fira de Reis d'Igualada converteix el Passeig Verdaguer en un formiguer comercial

El Passeig Verdaguer d’Igualada s’ha convertit aquest matí de festivitat de Reis en una enorme rambla comercial on s’hi podia trobar realment de tot. Més de dues-centes parades s’han disposat a una banda de l’illa central del vial, que, malgrat la baixa temperatura, s’ha convertit des del voltant de les 10 en un formiguer bidireccional de visitants (i molt comprador) que resseguia l’enorme oferta que hi havia i que donava molt contingut a una Fira de Reis que posa de manifest que els seus 71 anys d’antiguitat no són en va, i que aquesta edat no l’ha fet envellir. Només calia veure el moviment de paradistes i públic per adonar-se que es tracta, certament, d’un esdeveniment marcat en el calendari de la ciutat, i segurament comarcal, que es converteix en una cita de trobada i transacció.

El planter, la jardineria i el producte agrícola hi continua tenint un paper singular, concentrats en un dels trams del passeig, i no eren pas pocs els que aprofitaven l’ocasió per endur-se un arbre per plantar. Ernest Alberch, per exemple, havia vingut d’Òdena «com cada any», per endur-se «algunes plantes d’hivern i un parell d’arbres fruiters», perquè «per nosaltres és ja gairebé com una tradició. Aquí es genera molt ambient, et trobes sempre algun conegut, descobreixes productes de qualitat i és una bona manera de celebrar la matinal de Reis».

S’hi podia trobar olives, formatges, embotits, mel, fruites i verdures, garapinyades, bijuteria, minerals, venda ambulant, tèxtil , pastissos, sabó i cosmètica, espelmes, papereria, artesania en cuir, i bosses de mà i complements majoritàriament de productors particulars d’elaboració artesana, omplien més d’un quilòmetre de passeig i posaven de manifest que la fira ha tornat amb tota la potència i plenitud. Es complementava, a més, amb el Mercat d’Antiguitats que, ubicat al Parc de l’Estació Vella, aglutinava més d’una vuitantena d’antiquaris que amb un estol inacabable de peces reclamava una atenció detallada. Lluís Guirau és un dels marxants que, vingut del Segrià, avui hi ha fet cap com a visitant i comprador, «perquè és en aquests mercats on sempre trobes peces interessants i contactes potencials que et poden proveir en el futur. És el tercer any que vinc i mai no em decep, tot i que hem hagut de deixar passar com hem pogut aquest parell d’anys de pandèmia».

A primera hora de la tarda, amb el tancament del certamen, fonts de Fira d’Igualada, que n’és l’organitzadora, valorava com «un èxit rotund» aquesta edició de 2023 de la Fira de Reis, per l’àmplia i variada oferta que s’ha pogut reunir, pel nombrós públic congregat i per l’activitat comercial. I és que els expositors coincidien també a fer un balanç molt positiu, ja que l’alta participació de visitants s’ha traduït en bones xifres de vendes.

Fira d’Igualada confia que l’èxit d’enguany, tant pel que fa a la participació de visitants com d’expositors, es repeteixi a la propera cita que tindrà lloc el 6 de gener de 2024.

Amb 71 anys d’antiguitat i uns orígens que remunten al segle XIV, la Fira de Reis d’Igualada ha esdevingut històricament un punt de trobada de pagesos, agricultors i visitants d’arreu de l’Anoia i les comarques veïnes que acudeixen a la Fira a abastir-se dels planters d’arbres i els productes agrícoles que necessitaran per tot l’any.

Una Fira amb origen medieval

L’any 1373 el Rei Pere III el Cerimoniós concedí a Igualada el privilegi de celebrar una Fira, que començà en la festa de l’Epifania del Senyor i amb una durada dels quinze dies següents; aquesta fira es considera l’origen històric de l’actual Fira de Reis.

En l’etapa moderna, la primera edició documentada va ser just fa 71 anys: el 6 de gener de 1952. Poques setmanes abans, el novembre de 1951, havia nascut l’entitat Fira d’Igualada –amb el nom de Foment de Fires i Mercats i amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada-. La nova entitat va decidir organitzar com a primera activitat pública la Fira de Reis de l’any 1952.

Als seus inicis i durant bona part de la segona meitat del segle XX la Fira de Reis es va consolidar com una cita on es podia trobar tot el necessari per la vida a pagès i també tot el que calia per abastir la llar durant l’any que començava.

La Fira de Reis actual, organitzada per Fira d’Igualada, manté la mateixa essència comercial i popular, adaptada als nous temps, i segueix aplegant centenars de visitants d’arreu de Catalunya en una data tan emblemàtica com la del 6 de gener.