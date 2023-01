El sistema de gestió de deixalles pioner que es posava a prova a quatre municipis de l’Anoia per fer pagar segons la quantitat de residu generat per cada llar anirà un any més tard del previst. Problemes tècnics en la seva implantació han fet decidir d’ajornar-lo, de manera que no es posarà en marxa de manera efectiva fins com a mínim el 2024.

Es tracta d’un model de taxa variable en la recollida d’escombraries que es vol introduir de manera conjunta als municipis de Carme, Castellolí, Jorba i Sant Martí de Tous, que farà que qui més generi més pagui. Es va presentar a mitjans de l’any passat i la idea era que, després d’un període de prova, comencés a comptar a partir de l'1 de gener de 2023 i que l'import quedés repercutit en el rebut del 2024. La idea és que aquests municipis tindran una part de l'import de la taxa d'escombraries que sigui fixa i igual per a tothom, i una part que sigui variable, en funció de la brossa que cadascú generi. Ara, però, els quatre consistoris han emès un comunicat conjunt en què informen que la implantació d’aquest model s’ajorna. Els Ajuntament de Jorba, Sant Martí de Tous, Carme i Castellolí concreten que, «tot i la voluntat dels quatre municipis de la comarca pioners en la implantació del nou model de taxa d’escombraries» en el nou format de pagament per generació (taxa justa), «no és possible poder-la aplicar dins de l’exercici 2023 ja que cal elaborar l’estudi econòmic del servei i la corresponent ordenança fiscal que en depèn i que no s’ha pogut elaborar dins d’aquest any 2022». En aquest sentit concreten que els serveis financers de la Diputació de Barcelona treballen per tenir-la enllestida dins de l’exercici 2023. Per aquest motiu, els diferents ajuntaments han aturat la seva implantació fins a poder tenir aprovat el corresponent marc legal que ho regula. Tal i com es va explicar el juny passat quan es va presentar la iniciativa, amb aquest nou model de taxa té en compte els hàbits de separació i de reducció de residus de cada llar i comerç, deixant enrere la taxa única per tothom, que no valora el comportament de cada individu en la gestió de les seves deixalles. El rebut final que es tramitarà quan estigui implantat el sistema estarà conformat per una part general fixa, destinada a cobrir els costos genèrics de l’estructura i logística del propi servei, i una part variable en funció de la generació de deixalles de cada llar o comerç, incloent uns lliuraments anuals preestablerts de resta, envasos, i orgànica. Quan se’n va fer la presentació, el vicepresident segon del Consell Comarcal, Santi Broch, destacava que amb aquesta anomenada taxa justa «s’aplica el principi de qui contamina, paga» aplicat a la taxa de residus «o, dit d’una altra manera, quis’esforça a reduir, reutilitzar i reciclar, paga menys». Això vol dir que la quota que paga cada llar o comerç es defineix en funció de la quantitat i tipus de residus que genera individualment i, d’aquesta manera, «reduïm la generació de residus i recompensem aquells ciutadans i comerços amb major responsabilitat ambiental». El Consell Comarcal de l’Anoia, a través del departament de Medi Ambient, gestiona la recollida de residus de 26 municipis de l’Anoia. En 22 d’aquests opera amb el model Anoiaverda, basat en el sistema combinat de Porta a Porta i àrees tancades de contenidors amb identificació d’accés i, en els 4 restants, amb el model de recollida de les fraccions de selectiva —vidre, envasos i cartró— mitjançant contenidors de vorera. L’ens comarcal també gestiona la Planta de Compostatge de Jorba.