Millores en l’atenció sanitària, molt especialment en la dotació de professionals a la primària; una major oferta formativa pensada per a les necessitats de la comarca i la resolució de dèficits històrics en la xarxa de comunicacions com les millores a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat, el projecte constructiu de la supressió del pas a nivell d’Igualada i les obres de la primera fase de condicionament de la carretera B-224 són algunes de les principals demandes per a l’Anoia que el PSC porta a la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023 perquè en formin part. Propostes presentades en el marc de la negociació amb el govern d’ERC.

Segons han explicat el diputat per l’Anoia al Parlament Jordi Riba i el primer secretari del partit a la comarca, Francisco Guisado, la proposta d’acord del PSC s’estructura en dos grans bolcs, el primer referit a mesures dirigides a la prosperitat econòmica i un segon bloc dedicat a protegir les persones. El l’àmbit de protecció a les persones, destaca la demanda de reforçar les polítiques de salut, en especial l’atenció primària i incidir en la reducció de les llistes d’espera. Destaquen que és especialment rellevant per a la comarca «en la mesura que les mancances en aquest servei bàsic d’atenció a la ciutadania a l’Anoia son molt importants com posa de manifest els dèficits en atenció pediàtrica a Igualada i Santa Margarida de Montbui, el Bruc o Òdena». En educació es reclama «la millora i ampliació de l’oferta de formació i qualificació professional» mitjançant la prospecció conjunta amb les organitzacions sindicals i patronals de les necessitats del mercat laboral de la comarca «com a base per a l’ampliació de l’oferta formativa». En aquest àmbit el PSC Anoia assenyala la necessitat de resoldre «el problema recurrent de manca de places de formació professional a la comarca, en especial a Igualada, així com la necessitat de dotar l’Anoia Sud d’una oferta de formació professional potent per atendre les necessitats d’aquella zona». En matèria de seguretat es reclama l’ampliació de la plantilla de Mossos d’Esquadra en 600 nous efectius al conjunt de Catalunya, «que també té una incidència directa a la comarca per garantir la dotació d’efectius necessaris a l’Àrea Bàsica Policial de l’Anoia i ha de possibilitat dotar l’Anoia Sud d’una comissaria satèl·lit que doni cobertura al sud de la comarca». Una altra demanda de caràcter general però que es preveu que tingui incidència directa a la comarca és tornar a posar en funcionament la llei de Barris per tal de rehabilitar zones urbanes que requereixen d’una atenció reforçada i en especial per a facilitar la implementació de mesures d’eficiència energètica en aquestes zones urbanes. «Des del PSC es vol recordar l’impacte positiu que en molts municipis de la comarca va tenir en l’època dels governs de progrés aquesta mesura i estem convençuts que tornar a posar en funcionament aquestes polítiques tindrà un efecte molt positiu als municipis de l’Anoia», apunten. Pel que fa a inversions territorials concretes hi ha la demanda d’iniciar les treballs per ampliar la capacitat de depuració d’aigües a la Conca d’Òdena, que ha estat formulada pels agents econòmics i socials de la comarca i per diferents municipis, «ja que si no s’amplia aquesta capacitat es troba limitada la possibilitat d’implantació o ampliació d’activitats productives a la Conca i impossibilitaria el desenvolupament del Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques.