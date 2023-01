Calaf és una de les zones amb exemplars de pinassa (pinus nigra) afectats per un fong que ataca els arbres i en mata branques. Les principals zones afectades del municipi per aquest fong, el Sphaeropsis sapinea (= Diploidia pinea), són Sant Sebastià, el bosquet del Rentador, la zona del castell i la plaça de la Sort. El problema es va detectar a principis de la tardor. Des de mitjans de novembre, els tècnics d'una empresa contractada per l'Ajuntament han estat valorant la salut dels exemplars afectats. Al Bages, també hi ha afectació en diferents zones boscoses. Una de molt visible és entre Sant Salvador de Guardiola i Montserrat, on s'aprecia de manera molt evident que els pincs tenen parts de la copa completament enrossides. S'ha escampat, també, camb al Solsonès, el Berguedà, l'Osona i l'Anoia.

A principis de desembre, es va aplicar un tractament d'endoteràpia als exemplars sans o amb menys d'un 50% de la copa afectada, que consistia en aportar a l'arbre un fungicida i també nutrients per donar més vigor a cada exemplar. Ara, s'estan realitzant treballs de tala de la resta d'exemplars amb més d'un 50% de la copa afectada, amb la col·laboració de GEPIF (Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals), com a mesura preventiva per evitar la propagació de la malaltia als altres pins sans. Es contempla, a principis de primavera, realitzar una plantació d'arbres a les zones afectades per tal de recuperar aquestes zones verdes. L'Ajuntament ha fet una crida també als veïns, perquè el mateix problema que hi ha a les zones públiques hi pot ser a les zones privades i enjardinades. El govern voldria que els propietaris afectats ho comuniquessin a l'Ajuntament per reduir el risc de propagació El fong diploidia pinea ataca als arbres ferits després d'una pedregada, com la que es va produir a finals d'estiu al municipi de Calaf, i els pot arribar a matar. Les pedregades causen ferides a les branques, el que facilita les infeccions per alguns fongs patògens dins del sistema vascular. A més, la sequera i les temperatures extremes d'aquest estiu han propiciat el debilitament dels arbres, el que ha facilitat la infecció.