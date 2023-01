El Consorci Sanitari de l'Anoia invertirà prop de 900.000 euros en la implantació de mesures d'estalvi i eficiència energètica als seus centres. Aquest paquet d'inversions s'executarà fins l'any 2025 i contempla diverses actuacions. Entre elles, la instal·lació d'un parc fotovoltaic per a l'autoconsum a les cobertes planes de l'Hospital Universitari d'Igualada i la instal·lació de marquesines amb plaques solars al pàrquing del mateix centre, amb una inversió estimada de 750.000 euros. Amb la posada en marxa d'aquest parc fotovoltaic, s'espera generar una potència de 550 kWp, amb un estalvi previst de 720.000 kWh/any, el que suposaria la reducció d'un 15% del consum actual.

També cal destacar la inversió de 130.000 euros en la substitució del parc d'il·luminació actual per sistemes d'il·luminació LED i elements de regulació, com sensors de moviment i presència, tant a l’Hospital com a l’edifici del CAP Igualada Nord – Servei de Salut Mental i Addiccions. Només a l’Hospital, aquesta mesura suposarà la reducció d’un 18% del consum actual.

A més de totes aquestes accions, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha posat en marxa una campanya de sensibilització per al personal, per tal de conscienciar sobre la responsabilitat individual per aconseguir disminuir el malbaratament energètic.

La factura de la llum, un 133% més cara

L’encariment del preu de l’energia, que s’ha triplicat des de l’any 2020, ha comportat un augment de la despesa molt important. Malgrat el consum d’energia del CSA l’any 2022 ha sigut un 2,6% menor que l’any 2020, l’increment de la despesa ha estat del 133%. És a dir, que l’any 2020 la factura d’electricitat i gas natural va ser de 736.150 euros, respecte els 1.716.490 euros d’enguany.