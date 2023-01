Marc Castells, actual alcalde d'Igualada, serà novament candidat a les eleccions del mes de maig. Ho farà liderant una llista de Junts x Igualada, i té una porta oberta per incorporar i compartir representació en espais comarcals i provincials amb Junts.

Castells se sent proper a la plataforma Impulsem Penedès, que està negociant un acord amb Junts. I ha agraït "el gir de Junts x Catalunya en alguns temes com el model educatiu compartit entre públic i privat, l'ocupació problemàtica i l'elecció de Xavier Trias com a candidat.