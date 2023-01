Les obres d'ampliació del Parc Central d'Igualada -valorades en 900.000 euros- encaren la recta final. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, ha explicat durant una visita a les obres que finalitzaran en tres mesos. El projecte contempla l'adequació d'una zona de 20.000 metres quadrats on s'està construint un llac artificial de 600 m2, un skate parc amb un circuit bump i una zona pròpiament per a skaters i una esplanada arbrada, pensada per ser una àrea d'ombra a l'estiu i un punt d'aturada d'aus. S'hi estan plantant aquests dies més de 250 arbres. "Serà un espai transformador per la ciutat", ha remarcat Castells tot dient que es convertirà en un punt estratègic de salut, esport i oci.

El llac artificial ha aixecat polèmica a la ciutat per que suposa de despesa d'aigua. En relació a les crítiques rebudes, l'alcalde manté que el projecte, que agafa l'aigua que ara no es feia servir del subsòl (aigües freàtiques), permetrà fer divulgació del canvi climàtic, serà un punt d'aprenentatge per als infants i suposa ampliar les zones verdes de la ciutat", que l'alcalde insisteix que és una de les seves obsessions. Al mateix temps, també ha explicat que en aquests moments, Igualada ha resolt un problema històric amb l'aigua, ja que ara mateix n'hi pot arribar tant de la Llosa del Cavall com del sistema Ter Llobregat, amb la qual cosa hi ha garantia de servei i es contribueix a tenir molt menys explotat l'aquífer de Carme-Capellades.

"Estem convençuts del projecte", ha explicat aquest dimecres durant una visita amb el govern, tot recordant que la creació del Parc Central ja va tenir una gran acollida amb la zona de gespa i graderia on, entre d'altres activitats, s'hi va la trobada anual de globus aerostàtics. La part on ara s'actua és el segon "salt endavant" i en quedaran dos més, encara. En la part més pròxima a l'hospital s'hi ha de construir un espai d'uns 13.000 m2 amb jocs infantils, i a l'extrem oposat, a l'est d'aquesta gran zona, en un futur s'hi ha de fer l'auditori, un projecte que encara està a les beceroles.

Durant la visita, que Castells ha fet acompanyat de tot l'equip de govern, l'alcalde ha fet èmfasi en la construcció de l'skate parc i en la voluntat de convertir-ho també en un espai per a esportistes professionals. De fet, ha explicat que el president de la Federació espanyola de patinatge ja s'ha mostrat interessat en visitar les instal·lacions per explorar si es pot utilitzar per entrenar esportistes olímpics. L'skate ha de ser olímpic en la propera cita de París.

Crítiques per la construcció del llac artificial

L'ampliació del Parc Central d'Igualada ha rebut crítiques d'entitats ecologistes i també d'alguns partits de l'oposició com la CUP. El motiu és la construcció del llac artificial de 600 metres quadrats en un context d'emergència climàtica i sequera. Malgrat que des del consistori defensen que el llac es depurarà de forma natural i s'omplirà amb les aigües freàtiques de la ciutat, els opositors al projecte asseguren que consumirà molta aigua i que no s'han tingut en compte els escenaris de futur "amb més sequera i calor".

Castells atribueix aquestes crítiques al desconeixement i al fet que s'acosten les eleccions municipals. I insisteix que aquest llac contribuirà a sumar més zones verdes a la ciutat i fer pedagogia sobre el canvi climàtic.