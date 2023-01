Fem Òdena, grup local que es va presentar a les darreres eleccions municipals a l'empara d'ERC, ha decidit fer un relleu al capdavant de la llista electoral de cara als comicis del proper mes de maig. El nou cap de llista és Jaume Xaus, que relleva Maria Sayavera, qui va ser alcaldessa de la població des de l'inici del mandat fins a l'estiu passat, en que una moció de censura del PSC i OAF la va deixar a ella i als regidors del seu grup a l'oposició. La candidatura que es va presentar el 2019 tindrà continuïtat a les eleccions municipals del 2023, però amb una renovació significativa de la llista.

Sayavera ha explicat a Regió7 que "després de 12 anys a l'Ajuntament, 8 com a regidora i en aquest mandat, 3 com alcaldessa i un com a regidora, "he decidit deixar pas a altres persones". Sayavera no es desvincula del projecte i assegura que es tracta d'un relleu "totalment natural". Ha destacat que el nou candidat del grup és un home vinculat al projecte, que tot i que en els últims quatre anus no ha estat regidor sí que ha estat molt vinculat al projecte de la candidatura republicana. Sayavera ha assegurat que està "al costat" del nou grup, que els dona "total suport" i que espera que "la nova llista permeti recuperar l'alcaldia i continuar amb la feina que havíem iniciat des del govern". L'exalcaldessa ha indicat que el grup compta poder completar una llista que tindrà un marcat caràcter continuïsta.

La formació Fem Òdena AM estarà encapçalada per Jaume Xaus, informàtic i veí del barri de La Font. Xaus té vuit anys d’experiència de govern, com a tinent d’alcalde a l’ajuntament odenenc, a més d’haver-ne estat quatre anteriorment a l’oposició. El nou candidat assegura que treballa "amb un projecte municipal il·lusionador, seguint amb l’equip i les línies de treball de les darrers eleccions, i amb la voluntat d’ampliar i ser encara més oberts, plurals i transversals".

Xaus anuncia que vol treballar colze a colze amb els veïns i entitats, i que el seu programa té com a eixos fonamentals "la participació ciutadana –clau a l’hora de crear un model de poble conjuntat per Òdena-, la posada en valor del patrimoni municipal, l’aposta per la cooperació, les polítiques socials i la promoció econòmica sostenible, creant sinergies comarcals i lligada a una millora de les infraestructures".

El grup municipal tindrà, segons el candidat, "persones provinents de totes les zones del municipi" i "amb perfils professionals diversos". Assegura, també, que fins ara ha treballat "per crear un model de poble a partir de trobades amb veïns i veïnes, entitats i col·lectius odenencs, i aquesta seguirà sent la línia de treball dels propers mesos". A Fem Òdena estan convençuts que aquesta proximitat amb es veïns els ha de permetre tenir uns bons resultats a les eleccions del maig i recuperar l'alcaldia, actualment en mans del socialista Francisco Guisado.