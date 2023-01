El PSC de Vilanova del Camí ha escollit Noemí Trucharte com a candidata a l’alcaldia del municipi. És l'actual alcaldessa i en aquests moments té una àmplia majoria del socialistes de Vilanova al seu costat.

Trucharte és alcaldessa de Vilanova des de l’any 2017, quan va arribar a l'alcaldia després d'una moció de censura. Abans hi havia hi havia hagut un tens moviment per dominar el partit entre ella mateixa i Vanessa González, que al final va presentar un grup propi, V365. Aquella fractura ha quedat enrere i actualmet, Trucharte, és un dels pesos pesants del socialisme a l'Anoia, en sintonia amb la direcció nacional actual de la formació.

Noemí Trucharte ha rebut el suport de la militància socialista per presentar-se a les eleccions municipals del proper 28 de maig i optar a revalidar l’alcaldia. Un cop escollida com a cap de llista, ha explicat que “em sento més forta que mai per continuar afrontant els reptes que té Vilanova, una Vilanova que cuidi el present i treballi pel futur. I sé que ho faig amb el millor equip que podia tenir, un equip d’homes i dones que estimem Vilanova i la seva gent i que ens deixem la pell per fer avançar el nostre municipi”.

Gradualment, des del 2017, el clima de tensió política de Vilanova del Camí ha anat canviant. No ha estat una bassa d'oli, sobretot en els primers anys de mandat de Trucharte, però s'ha refredat el clima d'enfrontament i violència verbal que hi havia.

A l'hora de presentar-se, Trucharte ha fet balanç de l'obra que ha fet. Destaca la intervenció a Can Muscons coma espai pels joves, el canvi de gespa al camp de futbol, la renovació de la zona esportiva amb gimnàs nou i pista de pàdel, la recuperació del Saló de la Infància, l’atracció de noves empreses al polígon, el desenvolupament urbanístic i econòmic de l’entrada del municipi, la supressió de barreres arquitectòniques, la remodelació de totes les places del municipi, el projecte cultural i per les entitats que es farà a l’antic cinema Rovy o apostes innovadores a nivell cultural com l’Home dels Nassos que s’ha fet aquest Nadal. En aquests últims anys, Vilanova també ha hagut de viure els efectes adversos de la pandèmia, amb problemes molts greus de mortalitat, per exemple, a la residència privada del municipi, i un episodi de crispació social arran de la instal·lació d'un radar de velocitat que va "enxampar" molts conductors superant el límit de velocitat. L'incident va acabar amb una primera anul·lació de les sancions i un límit de velocitat una mica superior a l'inicial.

Des que va arribar a l'alcaldia, Trucharte també s'ha guanyat la confiança del partit, que l'ha situat en llistes electorals per a governs d'administracions catalanes i espanyoles. I també dins de l'estructura del PSC a la comarca de l'Anoia.