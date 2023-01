L'Anoia és una comarca destacada en el món del packaging i els municipis de la Conca d'Òdena, coordinats a la MICOD (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí), ho expliquen ara a través d'una exposició sobre el procés i el treball que es fa. L'exposició s'ha presentat aquest dimecres al Cente Cívic Nord d'Igualada, acompanyat d'un vídeo promocional. És el final d'un projecte de treball en conjunt dels municipis i les empreses que es va iniciar el 2021.

A principis de 2021 arrencava el programa d’innovació digital Conca Tech per reforçar la cadena de valor del packaging a la conca d’Òdena, impulsat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i subvencionat per la Diputació de Barcelona en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia” amb un pressupost de 204.000 euros. Des d’aleshores el projecte ha dut a terme un diagnòstic del sector que s’ha fet colze a colze amb les empreses per conèixer les seves necessitats, i d’aquest diagnòstic n’han sortit accions com un curs d’operaris de packaging per formar els professionals que necessitaven les empreses, i diverses jornades d’economia circular a la indústria del packaging que han comptat amb la implicació de les principals empreses del territori i que els han ajudat a abordar alguns dels grans reptes que té el sector com el de la sostenibilitat (la substitució del plàstic pel cartró) i la innovació.

A més de donar resposta a les necessitats de la indústria, el projecte també inclou la difusió de la importància d’aquest sector al territori, i és per això que s’ha elaborat un vídeo divulgatiu i una exposició itinerant amb el títol “El packaging de la Conca d’Òdena, al món”, que s’han presentat aquest dimecres al Centre Cívic Nord d’Igualada davant els set alcaldes de la Conca d’Òdena i diversos representants del teixit empresarial de la comarca. A l’exposició itinerant, que es pot visitar fins el 12 de febrer, s’hi poden veure envasos de marques tan populars com Estrella Damm o els vins Jean Leon–que han guanyat diversos premis internacionals-, Ametller Origen, Isdin, Kit-Kat o Moritz, entre moltes altres.

L’acte inaugural ha comptat amb la participació del president de la MICOD i alcalde d’Igualada, Marc Castells; la cap de Gestió de projectes del servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona, Silvia Gironès; el responsable de la cadena de subministrament de Graphic Packaging, Eduard Camilleri; el director de Grafopack, Xavier Matas; i el gerent de gestió de projectes d’Innovapack, Guillem Navarro.

Durant l’acte també s’ha estrenat el vídeo “El packaging de la Conca d’Òdena, al món” on es mostren imatges de diverses plantes de confecció d’envasos del territori i es recullen testimonis dels seus responsables, que coincideixen en la importància que té el sector al territori i fan una crida als joves perquè es formin i apostin professionalment pel packaging ja que constantment ofereix oportunitats laborals. El vídeo es pot veure a la pàgina web www.micod.cat i ben aviat també a través de diversos mitjans de comunicació anoiencs.

Un sector amb potencial, encara desconegut

Pocs anoiencs saben que molts dels envasos de paper i cartró de les principals marques d’alimentació o perfumeria que es troben als supermercats d’arreu del món han estat fabricats a la Conca d’Òdena, i que molts d’aquests packs reben premis internacionals.

Gràcies a l’estudi del sector elaborat l’any 2021 i presentat a inicis del 2022 ja se sap que el Packaging a la Conca compta amb 51 empreses, 162 milions d’euros de facturació i 905 treballadors, en una cadena de valor que representa el 5è sector més important de l’Anoia (després de la moda, el turisme, les TIC i l’alimentació), i que inclou fabricants d’envasos i etiquetes, proveïdors especialitzats, manipulats de cartró i fabricants d’embalatges, converting de paper i cartró, distribuïdors d’embalatges i envasos, disseny i impressió de materials per a màrqueting i comunicació.

Un projecte per ajudar a les empreses

L’estudi elaborat per la MICOD fa uns mesos també va permetre recollir els reptes més immediats del sector, com la necessitat de tenir una estratègia de sostenibilitat per fer productes i solucions mediambientalment responsables, la urgència per trobar professionals formats com a operaris de packaging, la voluntat d’innovar tecnològicament per obtenir productes que ofereixin funcionalitats addicionals (3d, additius, etc.), per optimitzar processos operatius (de producció, logística i gestió de la cadena d’aprovisionament) o bé per aconseguir nous segments i canals de venda. Les accions del programa Conca Tech han servit, precisament, per ajudar a les empreses a afrontar en millors condicions aquests reptes. En el cas de la formació, el curs d’Operari de Packaging ha permès formar una desena de persones a l’atur i incorporar-les a les empreses.

El programa “Conca Tech” continua aquest 2023 amb noves accions, com ara una sessió formativa en l’àmbit de la digitalització de la indústria del Packaging amb ITENE (el centre tecnològic més destacat del sector), una jornada on es plantejarà un repte industrial a les empreses del sector, juntament amb el Clúster del Packaging, i una plataforma de formació on line per als nous treballadors que s’incorporin a treballar a les empreses del sector. Els detalls d’aquestes accions es donaran a conèixer properament.