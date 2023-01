El Circuit Parcmotor de Castellolí ha registrat més de 265 dies d’ocupació a les seves instal·lacions durant l’any 2022, una seixentena més que l’any anterior. Aquestes bones xifres d’activitat posicionen el Circuit com un important pol d’atracció per a les marques d’automoció, segons el seus promotors. El circuit és un equipament que trien moltes empreses per posar a prova els seus darrers avenços tecnològics, així com per a realitzar-hi presentacions de producte, formacions, esdeveniments corporatius i rodatges audiovisuals, entre d’altres.

En concret, durant l’any passat el complex esportiu ha tingut el circuit de velocitat ocupat un total de 206 dies, amb la presència de grans marques automobilístiques com Rolls Royce, McLaren, Aston Martin, Porsche, Lexus, BMW i Cupra, entre d’altres. Dels més de dos-cents dies d’ocupació, els testing -proves de vehicles-, el rodatge d’anuncis, els esdeveniments i les presentacions de producte, han estat les activitats més freqüents al circuit amb un total de 154 dies reservats. L’activitat més destacada a escala internacional ha estat l’acollida de la 12a edició de la Formula Student Spain (FSS), el projecte on més de 1500 universitaris d'enginyeria d'arreu del món van competir en el disseny, desenvolupament, pla de negoci, construcció i conducció d'un cotxe de competició monoplaça, a les instal·lacions del Circuit Parcmotor de Castellolí.

L’àrea off-road -zona de circuits de terra per a la pràctica de motocròs, trial, dirt track i flat track-utilitzada tant de forma lúdica com a Centre d’alt rendiment per a esportistes d’alt nivell, ha registrat activitat un total de 62 dies, en cap de setmana.

El Campus Motor Anoia, gestionat pel mateix Circuit Parcmotor, ha iniciat una activitat cada cop més habitual i diària amb la realització de jornades formació de seguretat per a drons per diferents cossos i forces de seguretat, i jornades de formació en vehicles híbrids i vehicles elèctrics. A més a més, ha iniciat els cursos de formació en tecnologia del vehicle elèctric, programes de formació i inserció (PFI) en Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles i cursos del programa +Talent del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Campus Motor Anoia ha estat reconegut com a Centre Educatiu Privat per la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la formació.

Durant aquest any passat, Circuit Parcmotor ha rebut la certificació ISO 9001 Sistema de Gestió de Qualitat, i ha començat la implantació de la ISO 39001 Sistema de Gestió en Seguretat Viària que reforçar la seva aposta pels nous models de mobilitat i la seva visió per ser un referent en mobilitat sostenible

Per a Ton Pons, gerent de Circuit Parcmotor, “Aquest 2022 ha estat un repte en majúscules. En primer lloc, calia recuperar l’activitat habitual perduda durant la pandèmia. Si bé el circuit és una instal·lació que s’orienta cap a la innovació i la indústria majoritàriament, l’estat de latència del sector de l’automoció, les dificultats de mobilitat i els subministraments van provocar una davallada important de tota la nostra activitat. D’altra banda, durant aquest any, s’ha donat un impuls molt rellevant al Campus Motor Anoia. El seu reconeixement com a centre privat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com l’homologació del SOC per la realització de formació no reglada, juntament amb altres acords, demostren la nostra inquietud constant i el compromís ferm i inequívoc de ser un referent en la formació especialitzada i de valor per generar un impacte a la comarca i a la seva activitat econòmica.”

Circuit Parcmotor és un complex de més de 800.000 metres quadrats dedicats a la indústria de l’automoció i la pràctica d’esports de motor situat a Castellolí (Anoia). Compta amb una pista de velocitat de 4.140 metres, una àrea off-road per a la pràctica de motocròs, trial i enduro, l’equipament Campus Motor i serveis com l’escola de conducció Fast Parcmotor o el circuit Karting Parcmotor. Va ser creat l’any 2009 per la Federació Catalana de Motociclisme i la Generalitat de Catalunya i des del 2017 el gestiona l’empresa Gestió Parcmotor Castellolí SL.