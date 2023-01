El Consorci Sanitari de l’Anoia ha constituït una comissió de treball transversal, formada per representants del comitè d’empresa de l’Hospital Universitari d’Igualada, treballadors i membres de l’equip directiu, per tal de recollir accions a fer per a una millora organitzativa en diferents àmbits laborals. L’objectiu d’aquesta comissió és crear grups de treball específics, perquè puguin analitzar amb més detall les diverses situacions i consensuar accions de millora entre les diferents parts.

Aquesta comissió de treball es va constituir el dia 23 de desembre, en una primera trobada que va servir per fixar-ne els objectius, i la propera reunió de la comissió serà el dia 26 de gener. Paral·lelament, aquesta setmana, les associacions empresarials i sindicats han signat el III Conveni col·lectiu de treball de la sanitat concertada del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya) per al període 2021-2024. Aquest nou conveni, segons han explicat fonts del mateix Consorci Sanitari, suposa una millora substancial de les condicions laborals per a més de 60.000 professionals dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental de tot Catalunya. "Representa un important pas endavant en l’harmonització de les condicions laborals de totes les persones que treballen al sistema públic de salut", han afegit les mateixes fonts. El nou text comporta importants increments retributius per a tots els grups professionals, així com altres millores rellevants, com un règim especial de dedicació voluntària que permet ampliar la jornada de les infermeres o noves mesures per a la igualtat de gènere. Representa un bon pas endavant en l’harmonització de les condicions laborals de les persones que treballen al sistema públic de salut.