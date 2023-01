El expresidents de la Generalitat Artur Mas (CiU) i José Montilla (PSC), avui, poden mantenir una conversa amable parlant de temes calents com ara fer una interpretació del moment actual de l'independentisme i la relació Catalunya-Espanya, just hores després que centenars de catalanistes sortissin al carrer per fer veure al president de l'Estat espanyol, Pedro Sánchez, i al francès, Emmanuel Macron, que volen mantenir viu l'essència del procés. Mas i Montilla han coincidit aquest dijous al vespre a l'Ateneu d'Igualada, en un tertúlia amb públic, que ha moderat la periodista igualadina, Laia Vicens, i que ha organitzat la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada.

El cicle de diàlegs s'anomena En[raona], i és el que han fet els expresidents. La conversa s’ha iniciat parlant sobre l’actualitat. De fet, la més immediata, perquè han començat parlant sobre les protestes que han tingut lloc aquest dijous a les portes de la reunió de la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron.

José Montilla sobre la cimera ha indicat que “és un avenç important, cal conèixer aquesta agenda i saber als acords que han arribat; i que s’hagi celebrat a Barcelona és una bona notícia. Catalunya i Barcelona han de tornar a ser un lloc on se celebrin actes d’aquest caire”, ha dit. Artur Mas ha coincidit amb Montilla amb la importància de poder fer a Barcelona trobades d'aquest nivell.

Mas ha estat contundent sobre el futur del procés i ha afirmat que “ningú està en possessió de la veritat absoluta i ningú pot decidir el final d’un procés polític que només depèn dels ciutadans de Catalunya decidir el futur d’aquest procés”. Sobre la taula hi havia la voluntat de posar el punt i final que ha fet explícita aquests dies tant el govern de l'Estat com destacats membres del PSC. I Montilla ha estat una veu socialista més. “El procés com l’hem conegut penso que sí que s’ha acabat, un procés que es caracteritza per un full de ruta comú i la unió de les forces independentistes. Això avui ja no hi és. Només cal constatar la manifestació d’avui”. Mas, en aquest sentit ha coincidit que, com ha dit Montilla “el que ha canviat son els registres bàsics en què s’havien dirigit aquest procés i que, evidentment, la unitat que hi havia, avui no hi és”. Però ha afegit que “no és que abans no hi hagués problemes, conflictes o desavinences. També hi eren, però hi havia la capacitat de superar aquestes diferències. Ara, no es troba una solució conjunta”.

I, davant les diferències de persones que durant uns anys van tenir a les seves mans les regnes del govern del país, la periodista ha demanat als polítics: I quina és la solució? Segons José Montilla cal anar a poc a poc, “no hem de tenir pressa, quan l’Estat es tanca a negociar és quan hi ha més conflicte. Montilla creu que el que ha de funcionar és “el diàleg, la negociació i el pacte, això no vol dir renunciar a res, cadascú té les seves idees, però les hem de posar en comú”. En aquest punt, Mas ha discrepat en alguns punts, ja que segons ell, “és molt fotut per Catalunya dialogar, negociar i pactar quan les respostes a tot sempre són un no, perquè un dia a Madrid surti majoria absoluta d’un determinat partit i ens ho posa tot enlaire”. Montilla també ha incidit en el fet que “Catalunya som un país molt plural i els governs han de governar per a tothom, tant per als qui els han votat com els que no”.

Mas i Montilla també han compartit amb el públic assistent l’experiència de liderar el govern de Catalunya i hi han estat moments de riures, recordant algunes anècdotes i parlant de temes com “si els afectava veure’s representats en el programa humorístic Polònia”. Per Montilla no era gaire grata l’experiència, tot i que creu que el programa “apropa a la gent que no s’aproparia a la política”. Mas ha sigut més crític amb com representaven el seu personatge.

A l’acte hi ha assistit diverses personalitats polítiques de la comarca. Entre ells, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, qui ha posat en valor el periodisme “estic molt content que el Col·legi hagi organitzat aquest acte, perquè en un context difícil i un món hipersònic on la informació va tant ràpid, cal demostrar el prestigi del periodisme, una professió que es regeix pel rigor, la contrastació de la informació i la professionalitat”.

José Montilla és el 128è president de la Generalitat de Catalunya, càrrec que va exercir fins al desembre del 2010 i fins al 2019 també ha ostentat el càrrec de senador. Artur Mas és el 129è president de la Generalitat de Catalunya entre el desembre del 2010 i el gener del 2016. Els dos expresidents, qui ja havien estat abans a l’Ateneu d’Igualada – Montilla per fer entrega de la Creu de Sant Jordi i Mas amb motiu de 150è aniversari –,han debatut sobre l’actualitat política del país en un moment ple d’incerteses i pocs mesos abans d’un nou cicle electoral, amb les eleccions municipals.

El cicle En[raona]

La iniciativa neix el maig de 2022, amb la voluntat de crear un espai de trobada, diàleg i pensament al voltant de temes o persones d’actualitat, tant a nivell local com internacional. Amb aquest cicle, el Col·legi de Periodistes vol consolidar la seva presència a l’Anoia i, al mateix temps posar en valor els professionals de la comunicació que té aquest territori. Per això, les xerrades estan conduïdes per professionals de la comarca.

El cicle de converses es va estrenar parlant de la invasió russa a Ucraïna i les seves conseqüències amb el coordinador de Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, i les periodistes Cèlia Cernadas (TV3) i la igualadina Carla Verdés (Catalunya Ràdio), que hi va intervenir en una connexió en directe des del terreny.