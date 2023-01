Igualada torna a celebrar els Tres Tombs, la 201 edició de la popular benedicció dels animals. Els tres tombs són una festa molt arrelada i popular a la ciutat, per la seva llarga història. El pes de la tadicció i la vitalitat de la festa li ha valgut rebre diversos reconeixements, entre els quals la Creu de Sant Jordi. L’acte central de les festes organitzades per l’Antic Gremi de Traginers, se celebrarà aquest diumenge, ja amb total normalitat, després de dos anys amb mesures per la pandèmia. Prop d’una vintena de carruatges desfilaran des de la plaça Castells i faran el recorregut habitual pels carrers de la ciutat.

Els Tres Tombs s’iniciaran a les 12 del migdia i l’encarregat d’encapçalar la comitiva serà el Fanal, l’element simbòlic que il·lumina el camí. El seguiran ‘La Farola’, la Guàrdia muntada dels Mossos d’Esquadra, i la carrossa de Sant Antoni Abad, seguida de les banderes gremials i la pubilla, acompanyada de les seves dames d’honor, seguits dels carros, carruatges i animals participants. Aquest any, com a novetat, destaca la recuperació d’un dels carros clàssics, i dos de nous: el de canyes i el de bidons d’oli. La presidenta de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, Montserrat Argelich, creu que “la festa ha de mantenir la tradició i els seus elements simbòlics”. En aquest sentit, “en ser una festa amb cavalls estem evolucionant cap a una festa de qualitat”, explica. És per això que posen molt valor en el benestar animal. La Federació Catalana dels Tres Tombs compta amb un protocol per tenir cura del bestiar durant la festa dels Tres Tombs, del qual va entrar en vigor una nova versió aquest 1 de gener de 2023. “Des de la federació i l’administració se’ns exigeix molt”, afirma Argelich. Aquest protocol regula i harmonitza, l’organització, la logística i el benestar animal dels èquids. Les festes gremials ja van arrancar el passat divendres 13 de gener amb el repic de campanes i el llançament dels morterets. Enguany, les festes se celebraran en un format habitual, ja que l’any passat la programació va estar farcida d’un seguit d’actes extraordinaris, en motiu del bicentenari. El dia abans dels tradicionals Tres Tombs, dissabte, tindrà lloc la tradicional cercavila que s’iniciarà a dos quarts de set de la tarda. Primerament, s’anirà a buscar la bandera gran a la casa del banderer Antoni Costa i Díaz al carrer de la Soledat i, seguidament, s’anirà a la casa del portador de la bandera petita, Ramon Solà i Borràs al carrer Sant Josep, per tal de donar inici a la cercavila pels carrers de la ciutat. El dilluns, 23 de gener, se celebrarà la missa en sufragi pels socis traspassats a càrrec de mossèn Josep Massana. Aquesta tindrà lloc a partir de dos quarts de vuit del vespre a l’església de la Soledat. Els actes de les festes gremials dels traginers s’allarguen fins al mes de juny La Festa de l’Antic Gremi de Traginers també ha organitzat diferents propostes que se celebraran en els propers mesos. D’una banda, des del 13 de gener i fins al dia 30, els comerços locals que vulguin participar poden presentar les seves propostes a l’11è Concurs d’aparadors. El veredicte s’emetrà el proper divendres 27 de gener. L’entitat també ha organitzat un concert a càrrec d’Igualada Gospel Choir, que tindrà lloc el dissabte 28 de gener a dos quarts de set de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu. Del 22 de març al 6 d’abril estarà oberta l’exposició del 18è concurs de dibuix infantil “Surt a veure els Tres Tombs”, als baixos de la Biblioteca Central d’Igualada. El dissabte 25 de març es farà entrega de premis als guanyadors o guanyadores. El divendres 14 d’abril s’inaugurarà l’exposició del 43è Concurs Fotogràfic “Típics Tres Tombs”, que fins al 30 d’abril, es podrà veure a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. El diumenge 28 de maig, es farà el dinar de germanor a la Tossa de Montbui i la primera quinzena de juny s’ha organitzat una excursió gremial.