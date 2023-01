Un cotxe ha caigut per un barranc a la localitat de Piera, a l'Anoia. El vehicle s'ha precipitat a la carretera BV2224 i ha quedat penjant fins que dues dotacions de Bombers de la Generalitat han arribat. Quan ho han fet, no hi havia ningú a dins, tot i que els airbags havien saltat. Han procedit ha retirat el cotxe perquè aquest amenaçava en caure al recinte del camp de futbol de la localitat.

Un cotxe s'estavella contra unes vinyes A les 14.00 h d'avui dissabte un altre vehicle ha xocat contra unes vinyes a la localitat de Cal Simó de Baix. Quan els Bombers han arribat no hi havia ningú a dins ni a fora del vehicle, que havia quedat embarrancat entre les vinyes.