El Mag Lari omplirà de màgia Calaf. Serà un dels actes destacats de la Festa Major d'Hivern o de Santa Calamanda que Calaf celebra entre el 3 i el 6 de febrer. A part del Mag Lari, entre d'altres, també hi haurà un concert Musicals de Cor amb el Cor Trinvant i el Trio Segarrenc, sardanes amb la Cobla Vents de Riella, la Metredansa i balls amb Duet Solis-tes i Joan Vilandeny

El divendres 3 de febrer, donarà el tret de sortida a la festa la gala de la VI Nit de l'Esport i la Cultura de Calaf, que es celebrarà a les 20 h al Casal de Calaf per retre homenatge a persones i entitats que han destacat el darrer any pels seus èxits i treballs en l'àmbit de l'esport i la cultura a Calaf i l'Alta Segarra.

El dissabte 4 de febrer, també a les 20 h al Casal de Calaf, hi haurà el concert "Musicals de Cor" a càrrec del Cor Trinvant i el Trio Segarrenc que inclourà un repertori amb grans èxits del cinema i teatre musical. El preu de les entrades és de 12 euros per al públic general i 10 euros les persones sòcies.

Diumenge 5 de febrer, dia de Santa Calamanda, a les 11.30 h tindrà lloc la missa en honor a la patrona de Calaf i ballada de la Metredansa. Tot seguit, a partir de les 12.30 h hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella a les 12.30 h al Casino de Calaf.

A la tarda, a les 18 h, al Casal de Calaf, hi haurà l'espectacle "Strafalari" a càrrec del Mag Lari, un nou espectacle de màgia, al més pur estil Las Vegas, car-regat de participació i grans il•lusions. Les entrades tenen un cost de 20 euros per al públic general i 17 euros per a socis/es.

Finalment, a les 18.30 h hi haurà ball amb Duet Solistes al Casino de Calaf amb un cost de 8 euros l'entrada general i 6 euros l'entrada a persones sòcies.

El dilluns 6 de febrer, festiu local, es tancaran els actes de la Festa Major d'Hivern de Santa Calamanda de Calaf amb el ball amb Joan Vilandeny a les 18.30 h al Casino de Calaf. Les entrades també són a 8 euros (general) i 6 euros (socis).