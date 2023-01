L'Ajuntament d'Òdena, amb el suport de la Diputació de Barcelona, obre inscripcions pel crear a la població un grup de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM), un espai de relació, acompanyament i suport psicològic i emocional que possibilita l'expressió de sentiments, emocions i preocupacions associades a les tasques de cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i, indirectament, la de les persones de les que tenen cura.

Els objectius són el de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals i oferir suport emocional i psicològic per reduir l'impacte negatiu de la cura que, de vegades, poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals. També el de facilitar i promoure espais de relació, presencials o virtuals, entre persones cuidadores no professionals que es troben en una situació similar, perquè comparteixin les seves necessitats, preocupacions i també els seus coneixements.

Aquests grups GSAM no estan pensats com una activitat de formació. Es fan sessions grupals d'una hora de durada conduits per un/a professional i formats per entre 6 i 10 persones cuidadores. L'activitat es desenvolupa en espais municipals.

Les persones interessades poden adreçar-se a l'Ajuntament d'Òdena, Serveis Socials C. Pompeu Fabra, 14, els dilluns, dimarts i divendres de 9 a 14 h. i a l’oficina del Pla d’Òdena, al Centra Cívic, els dijous de 9 a 14 h. El termini per a poder-se inscriure finalitza el dia 3 de febrer de 2023.