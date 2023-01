La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha visitat Igualada aquesta cap de setmana per donar suport a Jordi Cuadras com a candidat del PSC a l’alcaldia. Ha estat aquest dissabte quan, acompanyada del portaveu a l’oposició de l’Ajuntament i candidat d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta), ha visitat diversos comerços de les Comes i ha parlat amb molts veïns i veïnes a peu de carrer. La visita també ha comptat amb la presència del diputat Jordi Riba i els regidors Irene Gil i Quim Roca.

Meritxell Batet va traslladar tot el seu suport a Jordi Cuadras i aquest ha agraït el seu suport i la visita de Batet a Igualada, perquè "és la primera vegada que una presidenta del Congrés visita la ciutat". Batet va passejar pels comerços de les Comes i va compartir una trobada amb diversos empresaris de la ciutat i de la comarca. Es va interessar en aspectes econòmics relacionat amb la creació d'ocupació i va exposar les reformes i canvis legislatius que està fent el Govern d’Espanya per afavorir el creixement econòmic en un context marcat per la pandèmia i la Guerra d’Ucraïna. Batet va estar acompanyada del diputat Jordi Riba i del candidat Cuadras, l’alcalde d’Òdena i primer secretari del PSC a la comarca, Francisco Guisado, l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, i la candidata socialista de Santa Margarida de Montbui, Sílvia Latorre. El candidat Jordi Cuadras es presenta aquesta setmana (dijous 26 de gener, a les 19.30h), al Museu de la Pell. Amb el lema “El nou impuls” presentarà el projecte de ciutat que encapçala de cara a les eleccions municipal tot esbossant les principals propostes i també comptant amb la participació dels regidors i la resta de l’equip.