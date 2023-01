La fira d'espectacles infantils i juvenils Mostra Igualada ha presentat aquest dimecres la imatge de la 34a edició, obra de l'artista igualadí Ramon Enrich. Una porta groga entreoberta al mig del camp és la protagonista del cartell d'aquesta edició, que vol transmetre el missatge que "no es poden posar fronteres ni murs a la llibertat de les arts escèniques", segons ha detallat el director artístic del festival, Ramon Giner. El groc també és el color protagonista de la imatge d'enguany i vol ser una "provocació", ja que en el món del teatre hi ha la superstició que porta mala sort. Aquest dimecres coincidint amb la presentació de la imatge també s'han obert les inscripcions a professionals.

El director artístic de La Mostra, Ramon Giner, ha explicat que amb la imatge d'aquesta 34a edició es "tanca un cicle" que es va iniciar fa quatre anys amb Ramon Enrich, com a encarregat de dissenyar la campanya gràfica del festival. "Quan ens adrecem a un públic infantil tendim a infantilitzar la manera com ens dirigim a ells i també el to estètic i dramatúrgic", explica Giner, que afegeix: "amb en Ramon Enrich ens vam alinear per transmetre una mirada constructiva i crítica de com mirem les coses".

De la seva banda, el creador de la imatge ha explicat que la imatge d'aquest any té de protagonista una porta al mig d'un camp. "Darrere d'aquesta porta hi apareix un món paral·lel on elements inversemblants transiten de manera enigmàtica com en un quadre de Magritte", ha detallat Enrich.

Aquest dimecres també s'ha obert el període d'acreditació de professionals a través del web de la fira. Un any més, la Mostra PRO Catalan Arts, el conjunt d'activitats dirigides als professionals, s'instal·larà a les Encavallades del Museu de la Pell i tindrà la Llotja com a epicentre de tota l'activitat.