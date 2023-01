El proveïdors del Consell Comarcal de l'Anoia han començat a cobrar les factures que havien quedat encallades des del passat mes de juny. Fonts de l'entitat comarcal han explicat que des d'aquest dijous s'han començat a pagar a les Associació de Familiars d'Alumnes (AFA) i mantenen que aquest era el compromís adquirit amb aquestes empreses dels menjadors. Alguns pagaments de proveïdors es van començar a activar abans de les festes de Nadal.

El problema d'impagament s'arrossegava des d'abans de l'estiu quan el govern del Consell va explicar que no podia pagar per un problema de manca de signatures autoritzades, que han de ser de funcionaris. Abans de l'estiu va plegar l'interventor que tenia el Consell després que aparegués en alguns documents sobre irregularitats a l'entitat que tractava (i tracta) tant l'Oficina Antifrau de Catalunya com el Tribunal de Comptes de l'Estat. En el moment en què va plegar, el Consell està tancant el procés de contractació d'una persona per dirigir Recursos Humans, però per tenir la firma acreditada d'aqueta nova incorporació es va haver d'esperar fins al mes de novembre. La substitució de l'interventor anava per llarg perquè hi ha mancat de professionals disponibles.

La situació d'impagament dels dinars a les escoles ha portant algunes de les empreses subministradores a una situació límit i la preocupació havia traspassat en les darreres setmanes de les direccions als empleats. El Intersindical va emetre ahir a primera hora un comunicat en el que precisament que encara no s'havia fet el pagament a les Associacions de Familiars d'Alumnes (AFA) i mostrava la seva preocupació per si l'impagament repercutia en "els treballadors del lleure". Fonts del Consell han assegurat a aquest diari que des d'avui es comença a normalitzar els serveis de pagament i que les AFA poden rebre els diners entre aquest dijous i dilluns de la setmana vinent, en funció de l'entitat bancària amb la que operin.