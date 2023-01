Per què un disc, ara?

Pel moment personal en què em trobo: he viscut fora alguns anys i ara estic de retorn a casa, a Igualada. El disc està molt lligat a aquest moment de transició.

La cançons, parlen del que has viscut fora o del que sents ara?

De com m’estic sentint ara. He estat molt desubicat, inundat per una nostàlgia constant. Ancorat als moments del passat. Per això he fet aquest disc.

Vius en el passat?

Sí. N’estic sortint. A poc a poc. Hi ha un concepte que s’anomena «dol migratori» que sobretot pateixen les persones que han d’abandonar el seu país de manera forçosa. Quan vaig marxar al Regne Unit no vaig patir-lo, per què tenia moltes ganes d’anar a un lloc nou; però al tornar sí que m’he sentit així.

Encara hi ha un Enric a Anglaterra?

Sí, sí. Mentre que l’anada cap allà va ser molt desitjada, la tornada va ser forçada per la situació de la pandèmia; però també per l’oportunitat de gravar el disc amb la Clara Peya.

Això és bo.

Sí. No estic gens penedit de la decisió d’haver tornat. Simplement, he estat processant com m’ha fet sentir aquest retorn. Ara estic molt millor. Estic còmode vivint a Igualada.

Com et portes amb la ciutat?

Igualada m’agrada. Estic aquí, però a nivell social faig més vida a fora. Al final sempre acabo trobant excuses per anar a concerts i esdeveniments que passen fora. Tot i que soc conscient que aquí també es fa molta cultura. Ara mateix, puc dir que estic en paus amb la ciutat.

No sempre ha estat així?

No. Hi ha hagut molts moments en què he volgut marxar d’aquí, per aquesta sensació que Igualada era una ciutat de mentalitat molt tancada, com si fos una bombolla.

Creus que aquesta «materialitat tancada» d’Igualada és real o una construcció?

Amb els anys, sí que he vist que hi ha una part de construcció meva. Però, tot i això, hi ha una part que la sento com a real. Durant l’adolescència sentia que havia de marxar. Devia ser perquè no tenia els espais que em fessin sentir còmode, o notava que la ciutat no m’oferia la diversitat que necessitava. Més enllà de la música.

A l’exposició del Hot Blues del desembre s’hi podien veure fotografies teves tocant al bar de farà uns deu anys. Com et fa sentir això?

Em fa sentir bé. És potser una representació de la (meva) persistència, ja que ha passat molt temps i encara faig música. Em fa reflexionar sobre els obstacles que tingut en aquest camí, però també les oportunitats i privilegis. Perquè la veritat és que la música és un món on és molt difícil tirar endavant. I deu anys després segueixo aquí. Amb molta més motxilla, però.

En aquell moment sonaves sovint a la ràdio, havies signat per una discogràfica important, i començaves a tenir fans…

Vaig cansar-me de tot allò, i adonar-me que no m’omplia aquell camí que havia començat. Vaig descobrir que les coses no eren com em pensava. I per això vaig marxar a Anglaterra, per formar-me. Vaig tornar a començar de zero, en un país nou per mi. Allà vaig crear el projecte de «Henrio» i l’he portat cap aquí.

Vas ser valent.

Potser sí. He de prioritzar el que sento. Encara que potser no tingui sentit. Va molt lligat a la intuïció. Confio molt en la meva intuïció: és una cosa misteriosa i intangible. La tinc molt en compte a la vida, i amb els anys he comprovat que no s’equivoca. També vaig tenir una certa època que rebutjava per complet la popularitat, i la fama. Li tenia pànic. Perquè veia a gent que convivia amb la fama i patien situacions molt difícils. I jo no imaginava la meva vida així.

Aquell era l’Enric Verdaguer, i ara et fas dir Henrio.

Em serveix per posar distància amb la meva identitat personal. Durant un temps em va confondre molt que el nom artístic fos el meu nom real. Va crear molt fum, molta boira. Tenia molt més en compte com em veia la gent des de fora. No m’ajudava gens.

Què esperes d’aquest nou disc?

Vull que sigui una carta de presentació i que l’entengui la màxima gent possible. A Catalunya i a fora. Per mi és un gran pas a nivell personal i artístic. Perquè el meu objectiu era formar-me amb el propòsit de poder gravar un disc, algun dia, per mi mateix. I aquest és el disc. Cinc anys després. Per tant he complert el meu objectiu.