La música d’ABBA tornarà a Igualada el pròxim diumenge 5 de febrer. El Rotary Club Igualada ofereix el concert benèfic que cada any organitza amb l’objectiu de recaptar fons per a destinar a alguna entitat o projecte solidari. Enguany, l’espectacle que s’oferirà és un tribut al llegendari grup ABBA a càrrec de la banda ABBA, The Experience. I l’entitat beneficiària de la recaptació íntegra de la venda d’entrades serà l’Associació contra el càncer de l’Anoia.

Fonts de l’organització han explicat que hi ha diferents modalitats d’entrades; les de platea poden adquirir-se a l’establiment Clic Fotografia (C/Santa Caterina, 29) i les entrades de l’amfiteatre s’han de comprar a través de la web www.tiquetsigualada.cat. Hi haurà una fila 0 per a les persones i empreses que siguin sensibles a la causa i vulguin fer donacions especials. En aquest cas, cal posar-se en contacte amb l’entitat Rotary a través del seu email: rc.Igualada@rotary2202.org. El concert tindrà lloc el dia 5 de febrer, a les 7 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí. ABBA, The Experience és una de les millors bandes tribut al grup suec. Han actuat en festivals i espais mítics com l’Estadi Olímpic de Barcelona, el Festival de Pedralbes, el Palau de la Música Catalana, el Festival Internacional de Cambrils, el Palau Sant Jordi Club i el 2021 al consolat de Suècia. I han portat la seva música a les ciutats més grans de l’Estat. El president del Rotary Club Igualada, Salvador Farrés, ha explicat que «un dels objectius de l’entitat és contribuir en el benestar social i econòmic de les persones i malauradament l’associació contra el càncer té una gran tasca per desenvolupar i és per això que ha estat l’entitat beneficiària d’engunay». Per la seva banda, Esther López, presidenta de l’Associació contra el Càncer d’Igualada, ha agraït la iniciativa i ha manifestat que «ens sentim afortunats de ser l’entitat beneficiària escollida per Rotary Club i això ens anima a continuar treballant per a prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i als seus familiars a través dels nostres Serveis de Treball Social i psiconcologia i finançar projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer».